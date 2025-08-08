Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2025)

Aslan: Bugün duygusal bağlar derinleşiyor. Ortaklıklar ve aşk hayatınızda samimi paylaşımlar söz konusu olabilir. Maddi konularda ise ortak gelirler, borçlar ya da miras gibi meselelerde yeni bir düzen kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde bazı yüzleşmeler yaşanabilir; bu da size netlik kazandıracak. Hislerinizi bastırmak yerine paylaşmanız sizi hafifletecek. Gün sonunda daha güçlü ve kararlı hissedeceksiniz. Duygusal olarak dönüşüm geçiriyorsunuz. Her şeyin kontrolünüzde olması gerekmiyor; bazen bırakmak da bir güçtür.