Günlük burç yorumları (8 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün sezgileriniz oldukça güçlü. İç sesinizi dinleyerek doğru kararlar alabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda yapacağınız hamlelerde bu içsel rehberlik size yol gösterebilir. Aşk hayatınızda ise duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. İçinizdekileri bastırmak yerine açıkça ifade etmeniz size iyi gelecek. Gün boyunca geçmişte kalan bazı konular tekrar su yüzüne çıkabilir. Bunları çözmek için uygun bir zaman. Gün sonunda ruhsal anlamda rahatladığınızı fark edeceksiniz. Sizi aşağı çeken yükleri bırakma vakti. Hafiflediğinizi hissedeceksiniz.