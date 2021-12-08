Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 1

Aşırıya kaçılmaması gereken bir gün.

Bir konuyu veya atılımı ilerletmek için iyi bir gün. Fakat aşırıya kaçıp bir çuval inciri mundar etmemek gerekir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 2

Koç

Gerçeğe bağlı kalın ve kuralları esnetmemeye bakın. Açık ve dürüst olduğunuz sürece muhalefetle karşılaşmazsınız.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 3

Boğa

Ortaklıklar hayatınızda önemli bir rol oynayacak diyebilirim bugün. Olumlu değişimler getirecek fırsatları kaçırmayın derim.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 4

İkizler

Çok yönlülüğünüz ve başkalarının neyi sevdiğini, neye ihtiyacı olduğunu bilme yeteneğiniz bugün işe yarayacak. Yeter ki abartmayın durumları.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Size bağımlı olanlardan kaynaklanan duygusal dengesizlik veya sıkıntılara kapılmayın. Bugün sıkıntılar karşısında gülümserseniz harika olur.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 6

Aslan

Değişimi sevmeyebilirsiniz ama bugün iş, para ve statünüz söz konusu olduğunda faydalı olacaktır.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 7

Başak

Aşk ve eğlence bir arada gündeminizde olmalı bugün. Evet bu aralar koşturuyorsunuz ama yine de arada kendinizi şımartmak size iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 8

Terazi

Söyleyeceklerinizden bugün herkes hoşlanmayacak gibi duruyor, ama planlarınızı herkesin görmesi için doğru ifade edin kendinizi.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 9

Akrep

Kalbinizin sesini dinleyin, doğru kararı vereceksiniz. Eski bir sevgiliyle ya da olanaklarınızdan faydalanmak isteyen biriyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 10

Yay

Her şeyi yazılı hale getirdiğinizden ve çizginizi doğru çizdiğinizden emin olun, böylece bugün abuk sabuk sürprizlerle karşılaşmazsınız.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Bugün hataya veya eleştiriye yer bırakmayın. Geçmişteki hatalardan ders alın ve mümkünse geride bıraktığınız tüm işleri tamamlayın.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 12

Kova

Ne bildiğinize ve hedeflerinize ulaşmak için becerilerinizi en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinize ve tabi bu anlamda yeni yıl içinde planlayın kendinizi.

Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021) - 13

Balık

Bilinmeyeni araştırmak veya bilinmeyen bir şeyi denemek, mevcut olasılıkları daha iyi ele almanıza yardımcı olacaktır.

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