Günlük burç yorumları (8 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 00:01
Aşırıya kaçılmaması gereken bir gün.
Bir konuyu veya atılımı ilerletmek için iyi bir gün. Fakat aşırıya kaçıp bir çuval inciri mundar etmemek gerekir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gerçeğe bağlı kalın ve kuralları esnetmemeye bakın. Açık ve dürüst olduğunuz sürece muhalefetle karşılaşmazsınız.
Boğa
Ortaklıklar hayatınızda önemli bir rol oynayacak diyebilirim bugün. Olumlu değişimler getirecek fırsatları kaçırmayın derim.
İkizler
Çok yönlülüğünüz ve başkalarının neyi sevdiğini, neye ihtiyacı olduğunu bilme yeteneğiniz bugün işe yarayacak. Yeter ki abartmayın durumları.
Yengeç
Size bağımlı olanlardan kaynaklanan duygusal dengesizlik veya sıkıntılara kapılmayın. Bugün sıkıntılar karşısında gülümserseniz harika olur.
Aslan
Değişimi sevmeyebilirsiniz ama bugün iş, para ve statünüz söz konusu olduğunda faydalı olacaktır.
Başak
Aşk ve eğlence bir arada gündeminizde olmalı bugün. Evet bu aralar koşturuyorsunuz ama yine de arada kendinizi şımartmak size iyi gelecektir.
Terazi
Söyleyeceklerinizden bugün herkes hoşlanmayacak gibi duruyor, ama planlarınızı herkesin görmesi için doğru ifade edin kendinizi.
Akrep
Kalbinizin sesini dinleyin, doğru kararı vereceksiniz. Eski bir sevgiliyle ya da olanaklarınızdan faydalanmak isteyen biriyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.
Yay
Her şeyi yazılı hale getirdiğinizden ve çizginizi doğru çizdiğinizden emin olun, böylece bugün abuk sabuk sürprizlerle karşılaşmazsınız.
Oğlak
Bugün hataya veya eleştiriye yer bırakmayın. Geçmişteki hatalardan ders alın ve mümkünse geride bıraktığınız tüm işleri tamamlayın.
Kova
Ne bildiğinize ve hedeflerinize ulaşmak için becerilerinizi en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinize ve tabi bu anlamda yeni yıl içinde planlayın kendinizi.
Balık
Bilinmeyeni araştırmak veya bilinmeyen bir şeyi denemek, mevcut olasılıkları daha iyi ele almanıza yardımcı olacaktır.