(8 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 08.10.2021 - 09:06

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 1

Aktif, heyecanlı bir gün

Mars sahne alıyor. Hareketlerimize ve bedenimize, ufak tefek kazalara dikkat edilmesi gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 2

Koç

Günlük işlerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Oysa, hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Biraz daha azimli davranın.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bugün, aile ile ilgili olaylara odaklanacaksınız gibi duruyor. Özellikle aile büyükleriyle ilgili mevzular biraz baş ağrıtabilir.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 4

İkizler

Bugün her şey size biraz fazla, dayanılmaz gelebilir. Sabrınızı sınanır olduğunu hissedebilirsiniz. Sakin sakin sağdan ilerleyin bence.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 5

Yengeç

İşinizle ilgili daha ilerlemek adına çalışmalar yapmak istemenize rağmen bugün olur olmadık tipler sizi durdurabilir.  

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 6

Aslan

Yazılı anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 7

Başak

İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir. Zaten uzun süredir “Ben ne haldeyim?” diyor olabilirsiniz. Zorlamayın koşulları.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 8

Terazi

Gayrimenkul, toprak mevzuları sizi bugün sıkıştırabilir. Bu ve bu konularla alakalı insanlara dikkat edin, boş yere zamanınızı almasınlar.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 9

Akrep

Kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden bulabileceğiniz bir gün. Yapmayın, düşman sahibi olmayın.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 10

Yay

Güven duygunuz bugün zedelenebilir. Kendi kendinize çıkarımlarda bulunup çevrenizi itham edebilirsiniz. Yapmayın.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.  Hadi çalışın biraz.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 12

Kova

Kendinizi güvende hissetmeme duygunuzdan bir an önce sıyrılmanız sizin hayrınıza. Hangi konuda hassasiyet göstereceğinizi belirleyin.

Günlük burç yorumları (8 Ekim 2021) - 13

Balık

Orijinal fikirlere her zaman açıksınız ama bugün işin dozunu kaçırma olasılığınız hayli fazla. Mantıklı kararlar alın.

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