Haberler 08.10.2021 - 09:06
Aktif, heyecanlı bir gün
Mars sahne alıyor. Hareketlerimize ve bedenimize, ufak tefek kazalara dikkat edilmesi gereken bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Günlük işlerinizde aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Oysa, hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Biraz daha azimli davranın.
Boğa
Bugün, aile ile ilgili olaylara odaklanacaksınız gibi duruyor. Özellikle aile büyükleriyle ilgili mevzular biraz baş ağrıtabilir.
İkizler
Bugün her şey size biraz fazla, dayanılmaz gelebilir. Sabrınızı sınanır olduğunu hissedebilirsiniz. Sakin sakin sağdan ilerleyin bence.
Yengeç
İşinizle ilgili daha ilerlemek adına çalışmalar yapmak istemenize rağmen bugün olur olmadık tipler sizi durdurabilir.
Aslan
Yazılı anlaşmalar yaparken aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.
Başak
İşlerinizin yoğunluğu sinirlerinizi yorgun düşürebilir. Zaten uzun süredir “Ben ne haldeyim?” diyor olabilirsiniz. Zorlamayın koşulları.
Terazi
Gayrimenkul, toprak mevzuları sizi bugün sıkıştırabilir. Bu ve bu konularla alakalı insanlara dikkat edin, boş yere zamanınızı almasınlar.
Akrep
Kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden bulabileceğiniz bir gün. Yapmayın, düşman sahibi olmayın.
Yay
Güven duygunuz bugün zedelenebilir. Kendi kendinize çıkarımlarda bulunup çevrenizi itham edebilirsiniz. Yapmayın.
Oğlak
Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün. Hadi çalışın biraz.
Kova
Kendinizi güvende hissetmeme duygunuzdan bir an önce sıyrılmanız sizin hayrınıza. Hangi konuda hassasiyet göstereceğinizi belirleyin.
Balık
Orijinal fikirlere her zaman açıksınız ama bugün işin dozunu kaçırma olasılığınız hayli fazla. Mantıklı kararlar alın.