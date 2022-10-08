Günlük burç yorumları (8 Ekim 2022)

Ay, Balık burcunda. Ruhunuzun canlılığını hissettiren aktivitelerde bulunabilir, müzik ve sanatla ilgilenebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Öfke gibi yıpratıcı olgulardan uzaklaşarak içinizdeki derinliğe ulaşabilirsiniz. Enerjinizi hareket ile atacağınız eylemlerde bulunabilirsiniz.
BOĞA
İyileştirici etkiye sahip konuşmalar yapabilirsiniz. Arabuluculuk gibi hakkaniyet gerektiren işler size kalabilir.
İKİZLER
Kariyer ve eğitim hayatınızı net bir yönde ilerletmek yerine farklı deneyimlerin peşine düşebilirsiniz. Aynı anda iki işle uğraşmanız söz konusu olabilir.
YENGEÇ
Yeni bir görüş belirleyip ona göre ilerlemek isteyebilirsiniz, tutunduğunuz sağlam bir dalın mutlaka olması gerektiğini düşünebilirsiniz.
ASLAN
Sürpriz şekilde kredi ve borç gibi finansal konularda destek bulabilirsiniz. Ortaklı gelirlerinizde güzel bir artış olabilir.
BAŞAK
Diğer insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı hale gelebilir, empati geliştireceğiniz ilişkiler kurabilirsiniz.
TERAZİ
Mesai arkadaşlarınız ile birlikte derin bağlar kurabilirsiniz, iş ile özel hayatınızı iç içe geçirmeniz mümkün.
AKREP
Sosyal hayatta aktif olabilirsiniz, kendinizi nasıl eğlendireceğinizin farkında olarak hareket edebilirsiniz.
YAY
Yaşam alanınızda değişiklikler yapabilirsiniz, gayrimenkul konuları gündeminizde olabilir.
OĞLAK
Yakın çevrenizden teşvik alarak motive olabilirsiniz. İletişim alanında güzel gelişmeler yaşanabilir.
KOVA
Mali konularda iniş çıkışlar yaşanabilir, kazançlarınızı sabitlemekte zorlanabilirsiniz. Harcamalara dikkat etmekte fayda var.
BALIK
Öznel bir yaklaşımı benimseyebilirsiniz. Etrafınızdakilerin ihtiyaçlarına duyarlı hareket etmeniz mümkün.