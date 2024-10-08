Günlük burç yorumları (8 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün Venüs ile Mars arasında güzel bir açı oluşuyor. İkili ilişkilerde duygular ön planda olacak ancak kısıtlandığınızı ve tam olarak kendinizi ifade edemediğiniz hissedebilirsiniz. Gün içinde Ay ile Jüpiter arasında karşıtlık açı oluşurken aynı, Satürn ile dik açı oluşacak. Bu durum eşitlik, adalet ve hak arayışı konusunda halkın zorlanacağı bazı süreçlerin oluşabileceğiniz gösteriyor. Eylemsel olaylarda güvenlik müdahaleleri üzücü sonuçlar yaratabilir. Kendimizi ifade ederken daha özenli ve dikkatli olmalıyız. Sosyal medya konusunda yeni yaptırımlar ve kısıtlama haberleri gündeme gelebilir.