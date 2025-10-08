Günlük burç yorumları (8 Ekim 2025)

Terazi: Bugün yaşamın anlamı üzerine daha fazla düşünebilir, zihinsel olarak genişlemek isteyebilirsiniz. Aşk hayatında uzak mesafeler ya da farklı bakış açıları sizi partnerinize daha çok bağlayabilir. Farklılıkları kabullenmek ilişkinizi derinleştirecek. İş yaşamında yurtdışı bağlantıları, eğitim, akademik planlamalar ya da yeni bir projeye başlama enerjisi hakim. Maddi anlamda ise farklı pazarlara açılmak ya da online platformlardan gelir yaratmak mümkün olabilir.