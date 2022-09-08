Günlük burç yorumları (8 Eylül 2022)

Haberler 08.09.2022 - 00:19
Ay öğleden sonra boşluğa giriyor, önemli işler yaparken ve karar alırken etraflıca düşünmekte yarar var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Hayallerinizi gerçek kılmak için sürpriz desteklerle karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınız insanlara karşı paylaşımcı olmakta yarar var.
BOĞA
Kalıcı ve yararlı ilişkiler kurmak, bulunduğunuz pozisyondaki durumunuzu korumak gündeminizde olabilir.
İKİZLER
Yükseköğretim ve akademi konularında İlerlemek isteyebilirsiniz. Disiplinli çalışmak için istekli olmanız mümkün.
YENGEÇ
Özgürlüğünüze düşkün olabilir, gayrimenkul gibi yatırımlarla bulunduğunuz yere bağlanmaktansa yatırımlarınızı farklı şekilde değerlendirmeye odaklanabilirsiniz.
ASLAN
İlişki ve ortaklıklarda yakın temas arzusu ön planda. Biz diyerek ortak kararlar almaya meyilli olabilirsiniz.
BAŞAK
Tutarlı olmayan alışkanlıklar gündeme gelebilir, günlük hayatınızı kısıtlayan ve kalitesini düşüren rutinleri gözden geçirebilirsiniz.
TERAZİ
Dilediğince özgür olabilmek, yaratıcılığınızı rahatça sergileyebildiğiniz alanlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Kuralları sizin koymanız mümkün.
AKREP
Aile içi iletişim önem kazanabilir, taşınma ve yer değişikliği cazip gelebildiği gibi size ne kadar iyi geldiğini de sorgulatabilir.
YAY
Bulunduğunuz ortamlarda ve yakın çevrenizle olan etkileşimlerinizde aykırı ve orijinal fikirlerinizle insanları etkileyebilir, güçlü bir imaj yaratabilirsiniz.
OĞLAK
Önsezilerinizdeki artışı denetimleyebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile ve sevdikleriniz için harcamalar söz konusu.
KOVA
Kendiniz ve diğer insanlar için yeni fikirleriniz olabilir. Duygusal kararlardan ziyade mantıklı bir yaklaşım söz konusu.
BALIK
Adanmışlık enerjisiyle başkalarını önemseyerek çalışabilir, kendinizi arka plana atmaya meyilli olabilirsiniz.