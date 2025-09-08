Günlük burç yorumları (8 Eylül 2025)

Akrep: Bugün kontrol etme isteğiniz artabilir. Ancak bazı durumları olduğu gibi kabullenmek, sizi içsel olarak daha huzurlu yapacak. Aşk hayatında karşılıklı güven testi yaşanabilir. Gizli duyguların açığa çıkması sizi şaşırtabilir ama ilişkide derinleşme fırsatı da sunabilir. İş hayatında ise sizi yoran bir konu nihayet çözüme kavuşabilir. Maddi konularda dikkatli ve stratejik davranmanız gerekebilir. Riskli yatırımlardan uzak durmak en iyisi.