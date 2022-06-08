Günlük burç yorumları (8 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 00:59
Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Belli bir düzen ve kural dahilinde ilerlemek isteyebilir, görev bilinciyle hareket edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sorumluluklarınız ve meşguliyetlerinizde artış yaşanabilir. Günlük hayatınıza yeni rutinler ekleyebilirsiniz.
Boğa
Becerilerinizle oluşturduğunuz çeşitli eylemleri sunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Takdir edilme arzusu, onaylanma ihtiyacının önüne geçebilir.
İkizer
Birtakım aile gelenekleri ya da aileden gelen alışkanlıklarınız yeniden gündem olabilir. Ait hissettiğiniz ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz.
Yengeç
Ertelediğiniz işleri bugün bitirebilir, eğitimlerinizle ilgili faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Aslan
Sizden talep edilen dilekleri keyifle yerine getirebilirsiniz. Bireysel gayretiniz ile sağladıklarınızla takdir edilmeniz mümkün.
Başak
Sağlıkla ilgili konulara ilginiz artabilir, huzursuz olduğunuz durumları gidermek için girişimde bulunabilirsiniz.
Terazi
Saf bir dürtüyle düşüncelerinize teslim olabilirsiniz. Kontrol etmekte zorlandığınız her şeyi akışına bırakmanızda yarar var.
Akrep
Çevrenizin sunduğu fırsatların farkına varabilir, sosyal girişimlerde bulunabilirsiniz.
Yay
Bulunduğunuz ortam ve gruplarda uyumlu ilişkiler kurmaya meyillisiniz. Bu uyumlu tavır, olumlu işlere zemin hazırlayabilir.
Oğlak
Sağlam fikirler ve inançlar peşinde olabilirsiniz. İçinde olduğunuz akrabalık ilişkilerini iyileştirebileceğiniz durumlar söz konusu.
Kova
Finansal problemlere karşı disiplinli ve gerçekçi planlar kurabilir, ortaklı kazançlarınızı somut yatırım olarak değerlendirebilirsiniz.
Balık
Maddi ve manevi size değer katacak her türlü girişime açıksınız. Belirsiz görünen detayları başkalarıyla paylaşmak yardımcı olabilir.