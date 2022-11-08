Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 1

Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşiyor. Miladını dolduran konulara veda ederken anka kuşu gibi dönüşümler yaşanabilir.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 2

Koç

Kim olduğunuza dair güçlü bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Güçlü yanlarınızı parlatmanızı sağlayacak olumlu gelişmeler mevcut.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 3

Boğa

Karakterinizi ve duruşunuzu daha sağlam sergileme imkanına sahip olabilirsiniz. Değerlerinizi şekillendirmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 4

İkizler

Gizlenen veya kabul etmek istemediğiniz durumlarla yüzleşebilirsiniz. Kabuk tutan bazı yaralar yeterince iyileşmemiş olabilir.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 5

Yengeç

İdealist bir yapıda hareket ederken göz ardı ettiğiniz konuların çokluğu ile farklı bir yol izlemeye karar verebilirsiniz. Yapıcı olmak için yıkmanız gereken kalıplar mevcut olabilir.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 6

Aslan

Eksik ve yetersiz hissettiğiniz alanlarda kendinizi korumanız gerekebilir. Sosyal statü ve konumunuzla ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 7

Başak

Sürdürülebilir değerler için değişim şart. Zorlu görünen bazı yollar katkı sağlayabilir, cesaret göstermenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 8

Terazi

Gelip geçici durumların etkisinde uzun süre kalmamakta fayda var. Geçmişin derslerini ne kadar iyi anladığınız sorgulanabilir.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 9

Akrep

İkili ilişkiler ve ortaklı işlerinizde uç noktaya gelen durumlarda sabır göstermeniz gerekebilir. Direnmek yerine teslim olmayı deneyimleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 10

Yay

İş hayatında ve çalışma ortamında kriz yönetimini üstlenebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstereceğiniz başlangıçlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 11

Oğlak

İçinizdeki çocukla bağ kurmanın yollarını ararken gerçekleştirmediğiniz fikirlerinizle yüzleşebilirsiniz. Anlamlı meşgalelere enerji sarf etmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 12

Kova

Biz olma arzusu ile hareket ederken çeşitli sözel çatışmaların ortasında kalabilirsiniz. Aileniz konusunda farklı bir yaklaşımı benimsemeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2022) - 13

Balık

Ticari faaliyetlerde duraksama, iletişim alanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Dikkatli ve temkinli hareket etmekte fayda var.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER