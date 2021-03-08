Günlük burç yorumları (8 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 08.03.2021 - 01:14

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 1

Ay Oğlak, bizi çalışmak kurtarır.

Bugün odağımız çalışma ve kariyer konuları olacak. Daha dikkatli ve özenli olduğumuzda bir sorun yaşamayız.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili Koçlar bugün tam anlamıyla kendinizi çalışmaya adayacaksınız gibi duruyor. Özellikle kariyer ile ilgili, kendinizi parlatacağınız konular çok daha fazla önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 3

Boğa

Ay bugün sizin yurtdışı ve yurtdışı ile ilgili konuları önünüze serebilir. Buna uzakta bulunan akrabalardan haber almak da dahil. Veya bu konular varsa gündeminizde işe girişin.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 4

İkizler

Bugünü devlet veya büyük kurum kuruluşlarla işiniz varsa hallederek ilerleyebilirsiniz. Güzel haberler gelebilir. Yeni başlangıçlara imza atmanız mümkün görünmekte.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 5

Yengeç

Sevgili Yengeçler, ilişkiler konusunda yoğun bir gün içine girmeniz olası, buna her türlü ilişkiyi koyabilirsiniz. O nedenle eğer nazik konular varsa gündemde dikkatli konuşun derim.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 6

Aslan

Bugün öncelikle sağlığınıza dikkat edin ve ardından günlük, rutin koşturmalarınıza girişirsiniz zaten, özellikle dolaşım sistemine dikkat edin. Tansiyon varsa iki kere dikkat.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 7

Başak

Bugün her ne kadar haftanın ilk günü iş, çalışma Ay oğlakta da desek sizin aşk hayatınızla ilgili enteresan gelişmeler olabilir kendinizi bu konuda bir kelebek gibi hissetmeniz muhtemel

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 8

Terazi

Bugün gün boyu dikkatiniz aile meselelerinde dolanabilir. Yakın akraba, eş, dost sizden yardım isteyebilir veya onlarla bir şekilde yanyana olma durumunda kalabilirsiniz. Oflayıp puflamayın.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 9

Akrep

Bugün arkadaş, dost çevrenizle güzel hoş zamanlar geçirmeniz mümkün. Ama tabi çalışmaktan vakit bulursanız. Siz yine de sağla, solla lak lak yerine işinize bakın derim.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili Yaylar, eğer bugün maddi konularda bir gelişme bekliyorsanız üstüne gidin derim. Çünkü önünüz bu anlamda oldukça ciddi açılabilir. Bugün para ile ilgili bir gün.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 11

Oğlak

Bugün hem kendiniz için hem de varsa sevgiliniz için güzel bir gün olabilir. Kendiniz için atmanız gereken adımlar varsa Ay size bugün yardımcı olacak. Her konuda kendinizi yenileyin.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 12

Kova

Canım Kovalar, bugün özellikle para konusunda gerginlikler yaşamanız olası o nedenle dikkatli olmanızda ve var olanı saçıp savurmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2021) - 13

Balık

Özellikle sosyal alanlar bugün içinden geçeceğiniz konuları belirleyecek o nedenle görünüşünüze ve konuşmanıza özen gösterin sizin için bugün yoğun ama olumlu geçebilir.

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