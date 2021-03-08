Günlük burç yorumları (8 Mart 2021)

ntv.com.tr 08.03.2021 - 01:14
Ay Oğlak, bizi çalışmak kurtarır.
Bugün odağımız çalışma ve kariyer konuları olacak. Daha dikkatli ve özenli olduğumuzda bir sorun yaşamayız.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili Koçlar bugün tam anlamıyla kendinizi çalışmaya adayacaksınız gibi duruyor. Özellikle kariyer ile ilgili, kendinizi parlatacağınız konular çok daha fazla önünüze gelebilir.
Boğa
Ay bugün sizin yurtdışı ve yurtdışı ile ilgili konuları önünüze serebilir. Buna uzakta bulunan akrabalardan haber almak da dahil. Veya bu konular varsa gündeminizde işe girişin.
İkizler
Bugünü devlet veya büyük kurum kuruluşlarla işiniz varsa hallederek ilerleyebilirsiniz. Güzel haberler gelebilir. Yeni başlangıçlara imza atmanız mümkün görünmekte.
Yengeç
Sevgili Yengeçler, ilişkiler konusunda yoğun bir gün içine girmeniz olası, buna her türlü ilişkiyi koyabilirsiniz. O nedenle eğer nazik konular varsa gündemde dikkatli konuşun derim.
Aslan
Bugün öncelikle sağlığınıza dikkat edin ve ardından günlük, rutin koşturmalarınıza girişirsiniz zaten, özellikle dolaşım sistemine dikkat edin. Tansiyon varsa iki kere dikkat.
Başak
Bugün her ne kadar haftanın ilk günü iş, çalışma Ay oğlakta da desek sizin aşk hayatınızla ilgili enteresan gelişmeler olabilir kendinizi bu konuda bir kelebek gibi hissetmeniz muhtemel
Terazi
Bugün gün boyu dikkatiniz aile meselelerinde dolanabilir. Yakın akraba, eş, dost sizden yardım isteyebilir veya onlarla bir şekilde yanyana olma durumunda kalabilirsiniz. Oflayıp puflamayın.
Akrep
Bugün arkadaş, dost çevrenizle güzel hoş zamanlar geçirmeniz mümkün. Ama tabi çalışmaktan vakit bulursanız. Siz yine de sağla, solla lak lak yerine işinize bakın derim.
Yay
Sevgili Yaylar, eğer bugün maddi konularda bir gelişme bekliyorsanız üstüne gidin derim. Çünkü önünüz bu anlamda oldukça ciddi açılabilir. Bugün para ile ilgili bir gün.
Oğlak
Bugün hem kendiniz için hem de varsa sevgiliniz için güzel bir gün olabilir. Kendiniz için atmanız gereken adımlar varsa Ay size bugün yardımcı olacak. Her konuda kendinizi yenileyin.
Kova
Canım Kovalar, bugün özellikle para konusunda gerginlikler yaşamanız olası o nedenle dikkatli olmanızda ve var olanı saçıp savurmamanızda fayda var.
Balık
Özellikle sosyal alanlar bugün içinden geçeceğiniz konuları belirleyecek o nedenle görünüşünüze ve konuşmanıza özen gösterin sizin için bugün yoğun ama olumlu geçebilir.