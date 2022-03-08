Günlük burç yorumları (8 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 00:30

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor, maddi güvence ve duygusal taahhüt arayışınız yoğun olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 2

Koç

Gelirlerinizi fiziksel yatırımlara dönüştürmek için girişken ve heyecanlı olabilirsiniz. İyi düşünüp hareket etmekte yarar var.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 3

Boğa

Kendinizi geri çekmek, kaynaklarınızı ve sahip olduklarınızı müdafaa etme konusunda istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 4

İkizler

Geçmiş deneyimlerinizden elde ettiğiniz içsel kazanımlarınızı gözden geçirip yeniden canlandırmak isteyebilirsiniz. Bunu tazelemek size motivasyon olabilir.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 5

Yengeç

Gerçekleştirmek için daha sağlam hayallerin peşine düşebilir, daha tutarlı ve kestirme yol haritaları çizebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 6

Aslan

Çalışma şartlarınızı ve ortamınızı iyileştirmek için hamlelerde bulunabilir, mevcut konforunuzu arttırma amacı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 7

Başak

Tabi olduğunuz inanç ve düşünce sistemlerine her zamankinden fazla bağlılık hissedebilir, size kattıklarına minnet duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 8

Terazi

Görmeyi reddettiğiniz yahut fark etmediğiniz alanlarda çeşitli dönüşümler yaşayabilir, kendinizdeki değişimi hayretle karşılayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 9

Akrep

İkili ilişkilerinizde olağandan farklı olarak sevildiğinizi ya da verilen sözlerin tutulduğunu somut olarak görme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 10

Yay

Rutinlerinizdeki sapmalar sizi daha planlı ve programlı olmaya itebilir. Kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 11

Oğlak

Yemek yapmak, gözle görülür ürünler çıkarmak oldukça iyi gelebilir. Mükemmeliyetçi tavrınızı törpülemeyi deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 12

Kova

Ev ve yaşadığınız yerde daha fazla köklenmek isteyebilirsiniz. Ait hissetmek istediğiniz yer en çok ailenizin yanı olabilir.

Günlük burç yorumları (8 Mart 2022) - 13

Balık

Kardeşleriniz, yakın çevreniz ile görüşmeler düzenleyebilir, beraber vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz.

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