Günlük burç yorumları (8 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 00:30
Ay Boğa burcunda ilerliyor, maddi güvence ve duygusal taahhüt arayışınız yoğun olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gelirlerinizi fiziksel yatırımlara dönüştürmek için girişken ve heyecanlı olabilirsiniz. İyi düşünüp hareket etmekte yarar var.
Boğa
Kendinizi geri çekmek, kaynaklarınızı ve sahip olduklarınızı müdafaa etme konusunda istekli olabilirsiniz.
İkizler
Geçmiş deneyimlerinizden elde ettiğiniz içsel kazanımlarınızı gözden geçirip yeniden canlandırmak isteyebilirsiniz. Bunu tazelemek size motivasyon olabilir.
Yengeç
Gerçekleştirmek için daha sağlam hayallerin peşine düşebilir, daha tutarlı ve kestirme yol haritaları çizebilirsiniz.
Aslan
Çalışma şartlarınızı ve ortamınızı iyileştirmek için hamlelerde bulunabilir, mevcut konforunuzu arttırma amacı içinde olabilirsiniz.
Başak
Tabi olduğunuz inanç ve düşünce sistemlerine her zamankinden fazla bağlılık hissedebilir, size kattıklarına minnet duyabilirsiniz.
Terazi
Görmeyi reddettiğiniz yahut fark etmediğiniz alanlarda çeşitli dönüşümler yaşayabilir, kendinizdeki değişimi hayretle karşılayabilirsiniz.
Akrep
İkili ilişkilerinizde olağandan farklı olarak sevildiğinizi ya da verilen sözlerin tutulduğunu somut olarak görme ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Yay
Rutinlerinizdeki sapmalar sizi daha planlı ve programlı olmaya itebilir. Kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz.
Oğlak
Yemek yapmak, gözle görülür ürünler çıkarmak oldukça iyi gelebilir. Mükemmeliyetçi tavrınızı törpülemeyi deneyebilirsiniz.
Kova
Ev ve yaşadığınız yerde daha fazla köklenmek isteyebilirsiniz. Ait hissetmek istediğiniz yer en çok ailenizin yanı olabilir.
Balık
Kardeşleriniz, yakın çevreniz ile görüşmeler düzenleyebilir, beraber vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz.