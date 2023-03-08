Günlük burç yorumları (8 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 1

Ay, saat 17:07 ile 17:43 arasında boşlukta olacak ve asıl güzel haber bugün “Satürn gücünü kaybettiği Balık burcuna geçiyor” Biraz soluk alacağız.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 2

KOÇ

Emlak işinde olanlar, vazgeçemeyecekleri kazançlı bir teklifle karşılaşabilirler. Bugün kıyafet alışverişi yapmak için harika bir gün. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 3

BOĞA

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle gayet keyifli geçireceğiniz bir gün gibi görünmekte o nedenle kaygılarınızı geride bırakmaya çalışın. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 4

İKİZLER

“Sabrın sonu selamettir!” ne güzel bir söz.  Maddi, manevi her konuda konuşabileceğiniz hoş bir gün olabilir. Harcamalar dikkat etmenizde fayda var. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Muhatabınız olan kişi veya kişilerle iletişimde olmanız çok işinize yarayabilir bunu kullanmanızda fayda var. Hoş vakit geçirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 6

ASLAN

Zaman daha hızlı akacak. Plana göre çalışacak olursanız kazanırsınız. Bu durum birçok ek fırsatı size sunulabilir. Etrafa dikkatli bakın.  

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Öyle olur olmaz cengaverlikler içine girip de sağlığınızı tehlikeye atacak hareketlerden uzak durun. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Duygusal anlamda, özellikle ikili ilişkiler konusunda kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayacak olabilirsiniz. Kendinizi fazla kasmayın derim.  

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün kendinizi çalışırken, koştururken eğlendirmeyi başarırsanız harika olur. Manasız bir şeylerin canınızı sıkmasına müsaade etmeyin derim. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 10

YAY

Kendi başarılarınızı bugün kendiniz çevrenize vurgulayacaksınız. Evde sakin bir ortam yaratmak için çaba sarf etmek gerekebilir.  

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Eşinizle veya uzun vadeli ilişkiniz varsa partneriniz ile güzel gayet güzel bir zaman geçirmeniz olası. Kendinizi mutlu edin, hiç değilse deneyin. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 12

KOVA

Bugün evden çıkmak istememeniz çok doğal. Bırakın bugün de böyle bir gün olsun. Zihninizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (8 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün doya doya yakın çevrenizle iletişimde olabilirsiniz. Uzun telefon konuşmaları sizi bekliyor desek yeridir. Zamanı iyi ayarlayın derim.  

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