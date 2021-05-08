Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

08.05.2021 - 07:08

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 1

Sakin ve sabırlı kalmak zor

Ani kararlar almamaya ve sakin durmaya gayret etmek lazım. Bir de yanlış anlamalara dikkat edelim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 2

Koç

Bugünü kendinize ayırıp biraz yalnız kalmanız hem sizin için hem de çevreniz için iyi olacaktır. Yeterince yoruldunuz. Koy verin gitsin. Hiçbir şey sizden daha değerli değil.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Bugün kafanızı toplamak için ve kendini onarmak adına güzel bir gün olabilir sevgili boğalar. O nedenle bol bol ruhunuzu dinlendirin. Çakra, makra temizleme falan iyi olur.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Yöneticiniz Merkür malum ikizlerde, Ay ile ve yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ile harika bir açıda. Bol bol lak lak yapın. Kredi kartını bugün unutun.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Tatil günü iş, güç düşünmekte nereden çıktı şimdi sevgili yengeçler? Ama kulağınıza iyi kötü haberler gelebilir. Bugün çalan telefonunuza cevap verin yine de. Ne olur ne olmaz!

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Bugün çok daha hoşgörülü, tatlı bir insan olmamanız için bir neden yok canım aslanlarım. Yeter ki evdekilerle falan manalı, manasız takışmayın. Uzak durun biraz çevrenizden.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 7

Başak

Bugün kazalara dikkat edin. Oranızı buranızı, sağa sola çarpmayın. Son derecesinde Venüs ve Jüpiter sizi sağlığınızla ilgili olarak özenli olmaya davet ediyor.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Benim tatlı terazilerim, bugün eşinize sevgilinize zaman ayırmanız ne iyi olur. Ve fakat derin konulara girmeden daha yumuşak bir iletişim çok daha hayırlı durmakta.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Bugün sağı solu toplamak organize etmek için ideal bir gün sevgili akrepler. Ama ne olursa olsun sağlığınızı riske atacak şeylerden uzak durun, temkinli olun derim.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 10

Yay

Şansınıza bugün güvenerek hareketler almamanızı öneririm. Gözünüze fırsat gibi görünen şeyler sizin için çok da avantajlı olmayabilir. Sevgili yaylar bugün yediğiniz hurmalar sonra kötü yapar.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Eh bari sevgili oğlaklarım, bugün çekirdek ailenizle biraz zaman geçirmek size de onlara da iyi gelebilir. Ve fakat maziden konuşup olmadık anıları canlandırmamaya bakın derim.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 12

Kova

Kardeşlerinizle yakın arkadaşlarınızla zaman geçirmek için ideal ama mümkünse iş konuşmadan sadece gönlünüzü hoş etmeye bakın. Pek ortanız olmadığı için hatırlatayım aman sağlığa dikkat.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021) - 13

Balık

Sinir olduğunuz insanlarla bir arada bulunmamaya gayret edin sevgili balıklarım. Öyle bir ortama düşerseniz de uzaklaşın derim. Para konusunda enteresan gelişmeler olabilir.

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