Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2021)

08.05.2021 - 07:08
Sakin ve sabırlı kalmak zor
Ani kararlar almamaya ve sakin durmaya gayret etmek lazım. Bir de yanlış anlamalara dikkat edelim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugünü kendinize ayırıp biraz yalnız kalmanız hem sizin için hem de çevreniz için iyi olacaktır. Yeterince yoruldunuz. Koy verin gitsin. Hiçbir şey sizden daha değerli değil.
Boğa
Bugün kafanızı toplamak için ve kendini onarmak adına güzel bir gün olabilir sevgili boğalar. O nedenle bol bol ruhunuzu dinlendirin. Çakra, makra temizleme falan iyi olur.
İkizler
Yöneticiniz Merkür malum ikizlerde, Ay ile ve yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ile harika bir açıda. Bol bol lak lak yapın. Kredi kartını bugün unutun.
Yengeç
Tatil günü iş, güç düşünmekte nereden çıktı şimdi sevgili yengeçler? Ama kulağınıza iyi kötü haberler gelebilir. Bugün çalan telefonunuza cevap verin yine de. Ne olur ne olmaz!
Aslan
Bugün çok daha hoşgörülü, tatlı bir insan olmamanız için bir neden yok canım aslanlarım. Yeter ki evdekilerle falan manalı, manasız takışmayın. Uzak durun biraz çevrenizden.
Başak
Bugün kazalara dikkat edin. Oranızı buranızı, sağa sola çarpmayın. Son derecesinde Venüs ve Jüpiter sizi sağlığınızla ilgili olarak özenli olmaya davet ediyor.
Terazi
Benim tatlı terazilerim, bugün eşinize sevgilinize zaman ayırmanız ne iyi olur. Ve fakat derin konulara girmeden daha yumuşak bir iletişim çok daha hayırlı durmakta.
Akrep
Bugün sağı solu toplamak organize etmek için ideal bir gün sevgili akrepler. Ama ne olursa olsun sağlığınızı riske atacak şeylerden uzak durun, temkinli olun derim.
Yay
Şansınıza bugün güvenerek hareketler almamanızı öneririm. Gözünüze fırsat gibi görünen şeyler sizin için çok da avantajlı olmayabilir. Sevgili yaylar bugün yediğiniz hurmalar sonra kötü yapar.
Oğlak
Eh bari sevgili oğlaklarım, bugün çekirdek ailenizle biraz zaman geçirmek size de onlara da iyi gelebilir. Ve fakat maziden konuşup olmadık anıları canlandırmamaya bakın derim.
Kova
Kardeşlerinizle yakın arkadaşlarınızla zaman geçirmek için ideal ama mümkünse iş konuşmadan sadece gönlünüzü hoş etmeye bakın. Pek ortanız olmadığı için hatırlatayım aman sağlığa dikkat.
Balık
Sinir olduğunuz insanlarla bir arada bulunmamaya gayret edin sevgili balıklarım. Öyle bir ortama düşerseniz de uzaklaşın derim. Para konusunda enteresan gelişmeler olabilir.