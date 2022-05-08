Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.05.2022 - 00:05

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 1

Ay Aslan burcuna geçti. Liderlik etmeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilir, gururlanacağız olaylar yaşayabilirsiniz. Saç/cilt bakımlarından daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 2

Koç

Hareketli sporlar, açık havada yürüyüşler için uygun. Çocuklarla ve sevdiklerinizle daha yakın olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Aile ve özellikle anne ile ilişkiniz odak noktanız olabilir. Olumlu ve uyumlu gelişmelere açık olun.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Kardeşler, yakın çevre ile toplantılar düzenlenebilir, sevineceğiniz haberler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Değerli hissettiren iltifatları keyifle kabul edebilir, değerli hissettiren hediyeler alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Kendinden emin tavrınız ve vakur duruşunuz pek çoğunu etkileyecek gibi görünüyor, yine de ani çıkışlarda bulunmamaya dikkat.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 7

Başak

Gururu kendinize saklamak kendinizi bir dev aynasında görmenize sebep olabilir. İçe dönük olsanız da sevdiklerinizle paylaşımda bulunmanız görmediklerinizi aydınlatabilir.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Coşkulu ve mutlu buluşmalar, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Yaptığınız değişimler daha çabuk fark edilebilir.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Liderlik etmeniz gereken toplantı ve projeler olabilir. Finansal anlamda yarar sağlaması mümkün.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 10

Yay

Uzaktaki sevdiklerinizle telefonlaşabilir, uzakları yakın etmeye yönelik planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Keyfe keder harcamalarınız biraz can sıkıcı olabilir. Hesap kitapla meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 12

Kova

Eşiniz tarafından şımartılmanız, yoğun romantik duygular yaşamanız olası. Bunun keyfini çıkarmaya bakın.

Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022) - 13

Balık

İş ortamında gururlanacağınız veya onore edileceğiniz gelişmeler mümkün. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz.

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