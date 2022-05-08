Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.05.2022 - 00:05
Ay Aslan burcuna geçti. Liderlik etmeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilir, gururlanacağız olaylar yaşayabilirsiniz. Saç/cilt bakımlarından daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hareketli sporlar, açık havada yürüyüşler için uygun. Çocuklarla ve sevdiklerinizle daha yakın olmak isteyebilirsiniz.
Boğa
Aile ve özellikle anne ile ilişkiniz odak noktanız olabilir. Olumlu ve uyumlu gelişmelere açık olun.
İkizler
Kardeşler, yakın çevre ile toplantılar düzenlenebilir, sevineceğiniz haberler alabilirsiniz.
Yengeç
Değerli hissettiren iltifatları keyifle kabul edebilir, değerli hissettiren hediyeler alabilirsiniz.
Aslan
Kendinden emin tavrınız ve vakur duruşunuz pek çoğunu etkileyecek gibi görünüyor, yine de ani çıkışlarda bulunmamaya dikkat.
Başak
Gururu kendinize saklamak kendinizi bir dev aynasında görmenize sebep olabilir. İçe dönük olsanız da sevdiklerinizle paylaşımda bulunmanız görmediklerinizi aydınlatabilir.
Terazi
Coşkulu ve mutlu buluşmalar, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Yaptığınız değişimler daha çabuk fark edilebilir.
Akrep
Liderlik etmeniz gereken toplantı ve projeler olabilir. Finansal anlamda yarar sağlaması mümkün.
Yay
Uzaktaki sevdiklerinizle telefonlaşabilir, uzakları yakın etmeye yönelik planlar yapabilirsiniz.
Oğlak
Keyfe keder harcamalarınız biraz can sıkıcı olabilir. Hesap kitapla meşgul olabilirsiniz.
Kova
Eşiniz tarafından şımartılmanız, yoğun romantik duygular yaşamanız olası. Bunun keyfini çıkarmaya bakın.
Balık
İş ortamında gururlanacağınız veya onore edileceğiniz gelişmeler mümkün. Çalışmalarınızın karşılığını alabilirsiniz.