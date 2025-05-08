Günlük burç yorumları (8 Mayıs 2025)

Yengeç

Geçmişle ilgili bazı meseleler tekrar aklına gelebilir ancak bunlara takılıp kalmak yerine geleceğe odaklanmalısın. İş yerinde ise sabırlı olman gereken bir süreç yaşayabilirsin. Maddi konularda ani kararlar almaktan kaçınmalısın. Akşam saatlerinde kendini dinlendirecek bir şeyler yapman iyi gelecektir.