Günlük burç yorumları (8 Nisan 2021)

ntv.com.tr 08.04.2021 - 04:09
Ay Balık burcunda derinlerde yüzüyor.
İşte duygusal ve aklımızı toparlamakta zorlanacağımız bir gün. Dikkat gerektiren işlerde özenli olmakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Güzel koçlarım, evet şans bazen yüzümüze hiç gülmez ama toptan “ben şanssızım zaten neyim doğru gidiyor ki?” diyerek karalar bağlamayın. Bugünü atlatın yeter.
Boğa
Bugün para konusunda hareket almanız için hiçte fena bir gün değil. Bence kontrollü bir biçimde ilerlerseniz maddi anlamda güzel gelişmeler sizinle olabilir. Değerlendirin!
İkizler
Sevgili İkizler hem şanslı hem de şanssız bir gündesiniz dersem şaşırmayın. Sosyal alanda bir yandan alkışlanırken diğer yandan yerin dibine batırılma riskiniz var. Aman dikkat!
Yengeç
Sevgili yengeçler gerginlik özellikle iş, kariyer, para konusunda sürmekte. Bugün de biraz sabırlı ve uyumlu olmaya çalışın. Ve tabi sağa sola eleştiri de yapmayın. Sosyal medyaya dikkat.
Aslan
Sevgili aslanlar, mahkemelik işleriniz varsa bugün bu işlere kalkışmak için hiç de iyi bir zaman değil. O nedenle mümkün olduğunca erteleyin bu konuları bugün. Kafa dağınıklığınız olabilir.
Başak
Canım başaklarım, siz siz olun bugün öyle devlet kapılarında işiniz varsa “hadi ben bu işe kalkışayım” falan demeyin. Zaman varsa az bekletin. Ev ve ofis işlerine de sarmayın kendinizi.
Terazi
Sevgili teraziler, çocuğunuz varsa veya duygusal bir ilişkiniz bugün konuşmalarınızda, hareketlerinizde temkinli olun. Çünkü Jüpiter ile Şiron arasındaki sert açı sizi yorabilir.
Akrep
Bugün ev tadilatı, gayrimenkul işlerinden uzak kalmanızda fayda var. Önünüzde açılabilecek olumlu kapıları bugün ani duygusal kararlarla kapama riski ile karşı karşıyasınız. Biraz daha dikkatli olun.
Yay
Bugün kafanızı toplamakta zorlanacağınız bir gün gibi duruyor. Sürekli geçmişe dair takıntılı düşünceler beyninizde cirit atabilir. Olabildiğince bu ruh halinden uzaklaşın derim.
Oğlak
Sevgili oğlaklar tartışmalı bir gün içine girmeniz olası, o nedenle özellikle sağlığınıza özen gösterin bugün. Tansiyon veya kan dolaşımı ile ilgili sıkıntınız varsa iki kere dikkat edin.
Kova
Sevgili kovalar bugün para konusunda enteresan bir gün geçirmeniz olası. Dolandırılma olayları başınıza gelebilir veya hak ettiğiniz bir parayı almak için uğraşabilirsiniz.
Balık
Bugün kesinlikle asabınızı bozmamayı başarmalısınız sevgili balıklar çünkü sizi çevreniz resmen yok sayabilir, önemsemeyebilir ve siz küplere binebilirsiniz bu durum karşısında. Sakin olun sakin…