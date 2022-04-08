Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 00:27
Gökyüzü bugün çok daha olumlu bir şekilde gülümsüyor. Daha pozitif bir biçimde olaylara bakmak gerek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aile ve aile dostlarıyla ilgili konularda hassas olabilirsiniz. Oysa durum ve koşullara biraz daha yapıcı bir yerden bakarsanız harika bir gün olabilir.
Boğa
Arkadaş, kardeş ile ilişkilere dikkat. Kısa vadeli hesaplarınızı gerçekleştirmek adına elinizden gelenin çok daha iyisini yapabileceğinizi bilin.
İkizler
Eğer bugün para konusunda yapmanız gerekenler varsa yapmanızda fayda var. Kazancınızı koruyun ve değerlendirmeye bakın önünüz bu anlamda açık.
Yengeç
Bugün kendinizle ilgili yapmanız gereken ne varsa yapın derim. Önünüzde iyi bir gün duruyor diyebiliriz. Gülümsediğiniz taktirde sorunlar çözülür.
Aslan
Kendinizi her şeyden izole etme eğiliminde olmanız çok mümkün. Çok üstüne gitmeyin olayların. Kendinizi rahat bırakmanız bugün için iyi olur.
Başak
Kafanız biraz karışmış ve elinizi kolunuzu kaldırabilecek bir halde hissedemeyebilirsiniz kendinizi. Bugün bırakın dağınık kalsın her şey.
Terazi
Kendinizi internet üzerinden sosyal alanda parlatmanız pek mümkün olabilir. Olaylara çok abartılı yaklaşmadığınız sürece sorun yaşamazsınız.
Akrep
Bugün yeni bir iş, yeni bir olanak kapısı açmaya kendinizi koşullayabilirsiniz. Bu konuda uzman veya deneyimli birinden bilgi almadan karar vermeyin derim.
Yay
Bugün eğer resmi işler yazışmalar falan varsa yapmanız gereken işten kaçmayın yapın derim. Kolay, halledilebilir olacağını söylemekte gökyüzü.
Oğlak
Uzun süreli ilişkiler veya evlilik konularında dikkatli olmanızda fayda var. Her ne kadar olumlu bir gökyüzü olsa da yine de konuşurken baskın olmayın.
Kova
Bugün kazalara dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca iş ve iş arkadaşlarınızla gerilmemeye bakın. Şaka yaparken kantarın topuzunu kontrol edin.
Balık
Bugün var olanı koruyup riske girmeden hareket almanız çok daha doğru. Özellikle spekülatif yatırım mevzularında iyi düşünün derim.