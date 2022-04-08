Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 00:27

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 1

Gökyüzü bugün çok daha olumlu bir şekilde gülümsüyor. Daha pozitif bir biçimde olaylara bakmak gerek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 2

Koç

Aile ve aile dostlarıyla ilgili konularda hassas olabilirsiniz. Oysa durum ve koşullara biraz daha yapıcı bir yerden bakarsanız harika bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 3

Boğa

Arkadaş, kardeş ile ilişkilere dikkat. Kısa vadeli hesaplarınızı gerçekleştirmek adına elinizden gelenin çok daha iyisini yapabileceğinizi bilin.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 4

İkizler

Eğer bugün para konusunda yapmanız gerekenler varsa yapmanızda fayda var. Kazancınızı koruyun ve değerlendirmeye bakın önünüz bu anlamda açık.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Bugün kendinizle ilgili yapmanız gereken ne varsa yapın derim. Önünüzde iyi bir gün duruyor diyebiliriz. Gülümsediğiniz taktirde sorunlar çözülür.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 6

Aslan

Kendinizi her şeyden izole etme eğiliminde olmanız çok mümkün. Çok üstüne gitmeyin olayların. Kendinizi rahat bırakmanız bugün için iyi olur.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 7

Başak

Kafanız biraz karışmış ve elinizi kolunuzu kaldırabilecek bir halde hissedemeyebilirsiniz kendinizi. Bugün bırakın dağınık kalsın her şey.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 8

Terazi

Kendinizi internet üzerinden sosyal alanda parlatmanız pek mümkün olabilir. Olaylara çok abartılı yaklaşmadığınız sürece sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 9

Akrep

Bugün yeni bir iş, yeni bir olanak kapısı açmaya kendinizi koşullayabilirsiniz. Bu konuda uzman veya deneyimli birinden bilgi almadan karar vermeyin derim.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 10

Yay

Bugün eğer resmi işler yazışmalar falan varsa yapmanız gereken işten kaçmayın yapın derim. Kolay, halledilebilir olacağını söylemekte gökyüzü.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Uzun süreli ilişkiler veya evlilik konularında dikkatli olmanızda fayda var. Her ne kadar olumlu bir gökyüzü olsa da yine de konuşurken baskın olmayın.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 12

Kova

Bugün kazalara dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca iş ve iş arkadaşlarınızla gerilmemeye bakın. Şaka yaparken kantarın topuzunu kontrol edin.

Günlük burç yorumları (8 Nisan 2022) - 13

Balık

Bugün var olanı koruyup riske girmeden hareket almanız çok daha doğru. Özellikle spekülatif yatırım mevzularında iyi düşünün derim.

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