Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 00:19

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor, bir yanınız dinlenmek ve daha çok dinlenmek isteyebilir. Harcamalara dikkat etmekte yarar var.  Zaruri ve keyfi ayrımını yapmakta zorlanabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 2

Koç

Maddiyat odaklı bulunduğunuz girişimlerde başarı elde edebilirsiniz. Olumlu sonuçlar elde etmenin verdiği hazzın tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 3

Boğa

Ani hareketlerden kaçınmalı ve ufak tefek sakarlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Planladığınız başlangıçları gerçekleştirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 4

İkizler

Geriye dönük yapacağınız içsel muhakemelerin sonucunda daha az insana sempati hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Kurduğunuz bağların derinliğine şaşırabilir, sevinebilirsiniz. Sürprizlere açık olun.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 6

Aslan

Hak ettiğinizi düşündüğünüz konumlara ulaşmak için biraz daha çaba sarf etmelisiniz. Talep etmeden önce siz güven vermeyi deneyin.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 7

Başak

Farklı geçmişlerden yeni tanıdıklar edinmeyi deneyin. Farklı kültürlerin getirdiği farklı perspektifler sizi daha geniş gören biri yapar.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 8

Terazi

Sezgilerinize kulak verin, dürtülerinizi baskılamayın. Her zaman söylenmesi ve duyulması gereken cümleler vardır.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 9

Akrep

Cinsiyete dayalı karşılıklı bulunacağınız etkileşimler ve yardımlar size kendinizi iyi hissettirecek. İhtiyacınız olan dönüşleri alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 10

Yay

Duygusal çalkantılarınız sağlığınızı etkileyebilir, beslenmenize özen göstermelisiniz. Evcil hayvanlarınızla vakit geçirmek iyi gelir.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Enerjinizi daha çok içsel dinginliğe ulaştıracak alanlara yöneltebilirsiniz. Yaratıcı aktivitelerde bulunmak yardımcı olabilir, yemek pişirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 12

Kova

Gömülü duygularınız ve özel hayatınızla ilgili son durumlar sizi düşünceli bir ruh haline itiyor olabilir. Kim olduğunuzu göstermekten çekinmemelisiniz.

Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022) - 13

Balık

Yeni bir dil öğrenmeye ve sosyalleşmeye ilgili olabilirsiniz. Sergileyeceğiniz doğru tavırlar arzularınıza hizmet eder.

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