Günlük burç yorumları (8 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.02.2022 - 00:19
Ay Boğa burcunda ilerliyor, bir yanınız dinlenmek ve daha çok dinlenmek isteyebilir. Harcamalara dikkat etmekte yarar var. Zaruri ve keyfi ayrımını yapmakta zorlanabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddiyat odaklı bulunduğunuz girişimlerde başarı elde edebilirsiniz. Olumlu sonuçlar elde etmenin verdiği hazzın tadını çıkarabilirsiniz.
Boğa
Ani hareketlerden kaçınmalı ve ufak tefek sakarlıklara karşı dikkatli olmalısınız. Planladığınız başlangıçları gerçekleştirebilirsiniz.
İkizler
Geriye dönük yapacağınız içsel muhakemelerin sonucunda daha az insana sempati hissedebilirsiniz.
Yengeç
Kurduğunuz bağların derinliğine şaşırabilir, sevinebilirsiniz. Sürprizlere açık olun.
Aslan
Hak ettiğinizi düşündüğünüz konumlara ulaşmak için biraz daha çaba sarf etmelisiniz. Talep etmeden önce siz güven vermeyi deneyin.
Başak
Farklı geçmişlerden yeni tanıdıklar edinmeyi deneyin. Farklı kültürlerin getirdiği farklı perspektifler sizi daha geniş gören biri yapar.
Terazi
Sezgilerinize kulak verin, dürtülerinizi baskılamayın. Her zaman söylenmesi ve duyulması gereken cümleler vardır.
Akrep
Cinsiyete dayalı karşılıklı bulunacağınız etkileşimler ve yardımlar size kendinizi iyi hissettirecek. İhtiyacınız olan dönüşleri alabilirsiniz.
Yay
Duygusal çalkantılarınız sağlığınızı etkileyebilir, beslenmenize özen göstermelisiniz. Evcil hayvanlarınızla vakit geçirmek iyi gelir.
Oğlak
Enerjinizi daha çok içsel dinginliğe ulaştıracak alanlara yöneltebilirsiniz. Yaratıcı aktivitelerde bulunmak yardımcı olabilir, yemek pişirebilirsiniz.
Kova
Gömülü duygularınız ve özel hayatınızla ilgili son durumlar sizi düşünceli bir ruh haline itiyor olabilir. Kim olduğunuzu göstermekten çekinmemelisiniz.
Balık
Yeni bir dil öğrenmeye ve sosyalleşmeye ilgili olabilirsiniz. Sergileyeceğiniz doğru tavırlar arzularınıza hizmet eder.