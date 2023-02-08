Günlük burç yorumları (8 Şubat 2023)

Ay, başak burcunda ilerlemeye devam ediyor. Temizlik ve kişisel bakım ,için olumlu zamanlar. Kendinizi bugün biraz yorgun hissedebilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
İş ve istihdam cephelerinde bir miktar ivme yaşamanız bugün olası. Duruşunuz, itibarınız yükselebilir. Yurt dışı seyahat planları yapabilirsiniz.
BOĞA
Aile içi çatışma olabileceğinden yakınlarınızdan bugün kaçının. Kendinizi daha korunaklı bir alana çekmeniz sizin içinde diğerleri içinde iyidir.
İKİZLER
Son zamanlarda iş yerinde yaşadığınız stres daha da kötüleşmek üzere olabilir kendinizi ve statünüzü koruma altına alın. Çok laf, çok söz sıkıcı gelebilir.
YENGEÇ
Bugün kariyerinizi güçlendirmeniz için ideal bir fırsat önünüze gelebilir. Seyahat etmenin en heyecan verici yolu araba kullanmak ama dikkat!
ASLAN
Aile içi konulara bugün iki kere daha dikkat etmeniz gerekebilir. İş ve iş temposu artacak gibi. Aile üyelerinize yardım edebilirsiniz.
BAŞAK
Bugün işinizle ilgili heyecan duymaya devam edeceksiniz. Enerji dolu ve kendinden emin olursanız sizi olumlu bir gün beklemekte diyebiliriz.
TERAZİ
Ticari girişimleriniz daha iyi gidecek gibi duruyor. Bugün beklenmedik iş başarısı elde edebilirisiniz. Önemli şeyleri saklarken temkinli olun.
AKREP
Şu sıralar çok mutlu olabilirsiniz çünkü kayıplarınız kazanca dönüşme olasılığı var. Amiriniz işinizden memnun ve minnettar olabilir.
YAY
Bugün bir hayır kurumuna veya dini bir kuruma bağışta bulunmayı planlıyor olabilirsiniz. Gayrimenkul ile ilgili anlaşmalar yapılabilir.
OĞLAK
Siz ve eşiniz, aile birliğini artırabilecek güzel anları bugün yaşayabilirsiniz. Çiftler evlenme kararı alabilir. Nispeten olumlu bir gün.
KOVA
Mali durumunuzu basitleştirmek için tek ihtiyacınız olan biraz daha tasarruflu davranmak. Bugün, öğrendiklerinizle bilgeliği kucaklayacaksınız.
BALIK
Sorunların ağırlığı sizi biraz rahatsız hissetmesine neden olması muhtemel olsa da, bugün soğukkanlılığınız büyük saygı görecek.