Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 08.07.2021 - 06:56

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 1

Ay boşlukta. Yeni işleri erteleyin.

Bugün yeni bir şeyler yapacaksanız saat 16.50'den sonrasını tercih edin derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 2

Koç

E-posta veya internetle ilgili haberleşme konusunda daha temkinli olmanız gereken bir gün. Yazdıklarınıza iki kere daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 3

Boğa

Maddi yatırım ile ilgili bazı konularda ne yapacağınızı bilemez bir noktada kalabilirsiniz. Olumsuz insanları uzak tutun bu konuda.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 4

İkizler

Kendinizle ilgili hoş şeyler yapabilirsiniz. Mesela bakıma alın kendinizi. Yüzünüzü gözünüzü toparlayın biraz. Spor için iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 5

Yengeç

Uyku ve rüyalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Kafanızı boşaltmanız ve ruhunuzu dinlendirmeniz gerektiğini unutmayın.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 6

Aslan

Tam olarak kendinizi yeni bir ilişkiye hazır hissettiğiniz noktada eyleme geçin. Yoksa boşa kürek çekmeniz pek mümkün durmakta.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 7

Başak

Bugün çok fazla işle ilgili olarak kendinizi paralamayın. Ne yapsanız ya çok fazla ya da çok eksik kalacak gibi durmakta. Koruyun kendinizi.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 8

Terazi

Birileri sizi maddi, manevi karar almanız konusunda sıkıştırabilir. Aceleye getirmeyin kararları, sonuçlarını siz yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 9

Akrep

Cinselliği de, ilişkilerinizi de abartmaya eğilimli bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle mümkün mertebe sakin olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 10

Yay

Ödemleriniz bugün sizi sıkıştırabilir. Ne yapacağınızı bilmenizde fayda var. Aceleci davranışlarla durduk yere zora düşmeyin derim.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 11

Oğlak

Mahkemelerle ilgili bir işiniz varsa bugün bununla ilgilenmenizde fayda var. Doğru bir duruş sergilediğiniz noktada sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 12

Kova

Bugün çevrenizden servis alabilirsiniz. Siz de onlara yardım edebilirsiniz. Ama abartmayın bu durumu, sonu kötü olmasın.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021) - 13

Balık

İlişkiler konusunda hiç de fena bir gün değil doğrusu. Mümkün mertebe karşınızdaki insanın duygularını anlamaya dikkat edin derim.

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