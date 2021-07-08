Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 08.07.2021 - 06:56
Ay boşlukta. Yeni işleri erteleyin.
Bugün yeni bir şeyler yapacaksanız saat 16.50'den sonrasını tercih edin derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
E-posta veya internetle ilgili haberleşme konusunda daha temkinli olmanız gereken bir gün. Yazdıklarınıza iki kere daha dikkat edin.
Boğa
Maddi yatırım ile ilgili bazı konularda ne yapacağınızı bilemez bir noktada kalabilirsiniz. Olumsuz insanları uzak tutun bu konuda.
İkizler
Kendinizle ilgili hoş şeyler yapabilirsiniz. Mesela bakıma alın kendinizi. Yüzünüzü gözünüzü toparlayın biraz. Spor için iyi bir gün.
Yengeç
Uyku ve rüyalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Kafanızı boşaltmanız ve ruhunuzu dinlendirmeniz gerektiğini unutmayın.
Aslan
Tam olarak kendinizi yeni bir ilişkiye hazır hissettiğiniz noktada eyleme geçin. Yoksa boşa kürek çekmeniz pek mümkün durmakta.
Başak
Bugün çok fazla işle ilgili olarak kendinizi paralamayın. Ne yapsanız ya çok fazla ya da çok eksik kalacak gibi durmakta. Koruyun kendinizi.
Terazi
Birileri sizi maddi, manevi karar almanız konusunda sıkıştırabilir. Aceleye getirmeyin kararları, sonuçlarını siz yaşayacaksınız.
Akrep
Cinselliği de, ilişkilerinizi de abartmaya eğilimli bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle mümkün mertebe sakin olmaya gayret edin.
Yay
Ödemleriniz bugün sizi sıkıştırabilir. Ne yapacağınızı bilmenizde fayda var. Aceleci davranışlarla durduk yere zora düşmeyin derim.
Oğlak
Mahkemelerle ilgili bir işiniz varsa bugün bununla ilgilenmenizde fayda var. Doğru bir duruş sergilediğiniz noktada sorun yaşamazsınız.
Kova
Bugün çevrenizden servis alabilirsiniz. Siz de onlara yardım edebilirsiniz. Ama abartmayın bu durumu, sonu kötü olmasın.
Balık
İlişkiler konusunda hiç de fena bir gün değil doğrusu. Mümkün mertebe karşınızdaki insanın duygularını anlamaya dikkat edin derim.