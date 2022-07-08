Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 08:46

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 1

Ay Akrep burcuna geçti, adeta tabuları yıkmak isteyebilirsiniz. Gizli ve örtülü olan her şey ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 2

Koç

Bastırılan ya da yeterince gün yüzüne çıkamayan dürtülerin kendini göstermesi olası. Yararsız alışkanlıklardan kurtulmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Deneyimlenen ve faydalı olmadığı bilinen davranışları tekrarlamanın anlamı yok değil mi sevgili boğalar? İkili ilişkilerde eski hataları yapmamaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Dedikodu değil, bilgi aktarımı. İş yerinizde hakkınızda bilgi aktarımı yapanları yakalayabilir aynı zamanda başkalarına yakalananlardan biri de siz olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Evinize nostaljik bir hava katabilir, kendinizi geçmişin güvenli kollarına atmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Aile içinde özellikle iletişimin yoğunluğu şiddetli olmasına sebebiyet verebilir. Aslan gibi kükremeden önce kedi gibi sevecen olmanızı tavsiye ederim.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 7

Başak

Yapıcı yönde olmasını arzuladığınız eleştiriler, mücadele alanınıza faydalı olmayabilir. Gelenekçi tavrı bir kenara bırakmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Lüks ve konfor peşinde koşabilir, kendinizi daha değerli hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Kendinize ve yeteneklerinize haklı bir güven duymanızı sağlayacak durumlarla karşılaşmanız olası. Bu durum içsel bir rahatlama sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 10

Yay

Öngörü ve sezgileriniz her zamankinden daha güçlü olabilir. Duygusal kararlar ile mantıklı olmak arasında seçim yapmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Yeni konum ve statü arayışları, daha iyi hedefler söz konusu. Bu yükseliş hayattan aldığınız keyfi de arttırabilir.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 12

Kova

Hayatınızı ve özellikle iş ve eğitim hayatınızı etkileyecek kararlar almanız olası. Bu kararları alırken etrafınızdaki kadınların rolü olabilir.

Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022) - 13

Balık

Uluslararası ilişkiler, seyahat ve taşınma söz konusu olabilir. Mahkeme ya da beklediğiniz haberler sevindirici olabilir.

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