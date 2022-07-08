Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 08:46
Ay Akrep burcuna geçti, adeta tabuları yıkmak isteyebilirsiniz. Gizli ve örtülü olan her şey ilginizi çekebilir.
Koç
Bastırılan ya da yeterince gün yüzüne çıkamayan dürtülerin kendini göstermesi olası. Yararsız alışkanlıklardan kurtulmak isteyebilirsiniz.
Boğa
Deneyimlenen ve faydalı olmadığı bilinen davranışları tekrarlamanın anlamı yok değil mi sevgili boğalar? İkili ilişkilerde eski hataları yapmamaya dikkat edin.
İkizler
Dedikodu değil, bilgi aktarımı. İş yerinizde hakkınızda bilgi aktarımı yapanları yakalayabilir aynı zamanda başkalarına yakalananlardan biri de siz olabilirsiniz.
Yengeç
Evinize nostaljik bir hava katabilir, kendinizi geçmişin güvenli kollarına atmak isteyebilirsiniz.
Aslan
Aile içinde özellikle iletişimin yoğunluğu şiddetli olmasına sebebiyet verebilir. Aslan gibi kükremeden önce kedi gibi sevecen olmanızı tavsiye ederim.
Başak
Yapıcı yönde olmasını arzuladığınız eleştiriler, mücadele alanınıza faydalı olmayabilir. Gelenekçi tavrı bir kenara bırakmanız gerekebilir.
Terazi
Lüks ve konfor peşinde koşabilir, kendinizi daha değerli hissedeceğiniz harcamalarda bulunabilirsiniz.
Akrep
Kendinize ve yeteneklerinize haklı bir güven duymanızı sağlayacak durumlarla karşılaşmanız olası. Bu durum içsel bir rahatlama sağlayabilir.
Yay
Öngörü ve sezgileriniz her zamankinden daha güçlü olabilir. Duygusal kararlar ile mantıklı olmak arasında seçim yapmanız gerekebilir.
Oğlak
Yeni konum ve statü arayışları, daha iyi hedefler söz konusu. Bu yükseliş hayattan aldığınız keyfi de arttırabilir.
Kova
Hayatınızı ve özellikle iş ve eğitim hayatınızı etkileyecek kararlar almanız olası. Bu kararları alırken etrafınızdaki kadınların rolü olabilir.
Balık
Uluslararası ilişkiler, seyahat ve taşınma söz konusu olabilir. Mahkeme ya da beklediğiniz haberler sevindirici olabilir.