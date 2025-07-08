Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2025)

Yengeç: Bugün hayata daha geniş bir perspektiften bakmak isteyebilirsin. Yeni şeyler öğrenmek, farklı kültürlerle ilgilenmek ya da seyahat planları yapmak zihinsel olarak seni canlandıracak. İçinde bastırdığın bir merak varsa, bunu açığa çıkarmak için güzel bir gün. İş hayatında farklı bakış açıları üretmek seni öne çıkarabilir. Aşk hayatında ise sıradanlık seni sıkabilir, partnerinle yeni bir şeyler deneyimlemek sana iyi gelir.