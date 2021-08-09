Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 09.08.2021 - 03:58
15.21 -17.55 arası Ay boşlukta.
Bugün ciddi sonuçlar doğuracak tartışmalara girmemenizde fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Çözümden yana olduğunuz taktirde bugünün gerçekten kazananı siz olabilirsiniz. O nedenle daha pozitif olmanızda fayda var.
Boğa
İş yoluyla gelen kazançlarınızı artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle bu hafta daha girişimci olmaya gayret edin derim. Çalışmaya devam.
İkizler
Ailenize ve evinize karşı sorumluluklarınızla değerlendirebilirsiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız artık hareket alın derim. Çok da beklemeyin.
Yengeç
Para konusunda, stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Sonuçta paralı ama sağlıksız kalmak istemezsiniz.
Aslan
Bugün ilişkiler konusunda, özellikle çalışma alanında olmuyorsa bırakmayı öğrenebileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Oluruna bırakın.
Başak
Toparlanmanız gerek! Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bol bol kendinizle ilgilenin, alışverişe çıkın.
Terazi
Kendinizi disipline etmek ve sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Nerede ne eksik olduğunu araştırın derim.
Akrep
Bugün size anlamlı gelen ne varsa sorgulayabilir ve bir kere daha kendinizi yapılandırmaya girişebilirsiniz. Cesur olun bitecek olan zaten bitecektir.
Yay
Finansal başvurularınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Özellikle borç, kredi batağına batmak için ideal bir gün. Fazla açılmayın.
Oğlak
Her açıdan kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün hem duygusal hem fiziksel olarak kendinizi korumaya gayret edin. Kaslara dikkat!
Kova
Kendinizi çok da fazla yormayın. Hem ruhsal hem de fiziksel anlamda zorlamayın. Hele önümüzdeki zamanlarda olacakları düşünüp kahrolmayın.
Balık
İş plan ve stratejilerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aklınızın ermediği konularda danışın birilerine.