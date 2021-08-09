Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 09.08.2021 - 03:58

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 1

15.21 -17.55 arası Ay boşlukta.

Bugün ciddi sonuçlar doğuracak tartışmalara girmemenizde fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 2

Koç

Çözümden yana olduğunuz taktirde bugünün gerçekten kazananı siz olabilirsiniz. O nedenle daha pozitif olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 3

Boğa

İş yoluyla gelen kazançlarınızı artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle bu hafta daha girişimci olmaya gayret edin derim. Çalışmaya devam.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Ailenize ve evinize karşı sorumluluklarınızla değerlendirebilirsiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız artık hareket alın derim. Çok da beklemeyin.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Para konusunda, stresiniz artabilir, kaldırabileceğinizden fazla sorumluluk almamaya özen gösterin. Sonuçta paralı ama sağlıksız kalmak istemezsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Bugün ilişkiler konusunda, özellikle çalışma alanında olmuyorsa bırakmayı öğrenebileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Oluruna bırakın.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 7

Başak

Toparlanmanız gerek! Kişisel bakımınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Bol bol kendinizle ilgilenin, alışverişe çıkın.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Kendinizi disipline etmek ve sorumluluklarınızla ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Nerede ne eksik olduğunu araştırın derim.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Bugün size anlamlı gelen ne varsa sorgulayabilir ve bir kere daha kendinizi yapılandırmaya girişebilirsiniz. Cesur olun bitecek olan zaten bitecektir.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 10

Yay

Finansal başvurularınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Özellikle borç, kredi batağına batmak için ideal bir gün. Fazla açılmayın.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Her açıdan kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün hem duygusal hem fiziksel olarak kendinizi korumaya gayret edin. Kaslara dikkat!

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 12

Kova

Kendinizi çok da fazla yormayın. Hem ruhsal hem de fiziksel anlamda zorlamayın. Hele önümüzdeki zamanlarda olacakları düşünüp kahrolmayın.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2021) - 13

Balık

İş plan ve stratejilerinizi gözden geçirmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aklınızın ermediği konularda danışın birilerine.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER