Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022)

Haberler 09.08.2022 - 00:41
Ay, Oğlak burcuna geçti. Hayata sorumluluklar açısından bakabilir, başarıya ulaşması gereken işlerde sonuca ulaşabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
İş hayatında prestijli konumlar ilginizi çekebilir, bu doğrultuda çalışmalarınıza hız ve hırs kazandırabilirsiniz.
BOĞA
Kontrolcülüğü kenara bırakıp biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Akışta olmanın rahatlığını öğrenmeniz gerekebilir.
İKİZLER
Disiplinli ilerlemek ve sorumluluk almak gündeminiz olabilir, bu esnada özşefkat ve özsevgiden kopmamakta fayda var.
YENGEÇ
İkili ilişkilerinizde yumuşak karnınızı gizlemek isteyebilir, daha somut ve objektif diyaloglar kurmayı tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Çeşitli gelenek ve kuralların istisnası olabileceğini öğrenmeniz gerekebilir, esnek tavır göstermeyi öğrenmelisiniz derim.
BAŞAK
Sorumluluk gerektiren işlerden keyif alabilir, dekorasyon ve ev yaşamı gibi konulardan keyif alabilirsiniz.
TERAZİ
Gayrimenkul ve yatırım fikirleri ailecek masaya yatırılabilir, kaynakları değerlendirmek üzerine görüşmeler söz konusu.
AKREP
Topluluk önünde verilen sözlerin tutulma zamanı, iletişimde sert ve baskın olmak yerine ılımlı bir yaklaşımı tercih etmeyi düşünebilirsiniz.
YAY
Ciddi kazançlar elde etme arzusu sizi maddi anlamda yükseltmeye yarayacağı gibi manevi anlamda da getiriler sunabilir.
OĞLAK
Çizdiğiniz sınırların altında nasıl bir karakter olduğunu diğer insanlarla daha çok paylaşabilir, bundan keyif alabilirsiniz.
KOVA
Kendi içinizde istikrar ve kararlılık duyduğunuz konuları yeniden şekillendirebilir, daha iyisi için hazırlanabilirsiniz.
BALIK
Hayal ve hedefleriniz için elini taşın altına koyma vakti, birtakım topluluklarda aktif rol üstlenebilirsiniz.