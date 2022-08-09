Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 09.08.2022 - 00:41

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 1

Ay, Oğlak burcuna geçti. Hayata sorumluluklar açısından bakabilir, başarıya ulaşması gereken işlerde sonuca ulaşabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

İş hayatında prestijli konumlar ilginizi çekebilir, bu doğrultuda çalışmalarınıza hız ve hırs kazandırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 3

BOĞA

Kontrolcülüğü kenara bırakıp biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir. Akışta olmanın rahatlığını öğrenmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 4

İKİZLER

Disiplinli ilerlemek ve sorumluluk almak gündeminiz olabilir, bu esnada özşefkat ve özsevgiden kopmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

İkili ilişkilerinizde yumuşak karnınızı gizlemek isteyebilir, daha somut ve objektif diyaloglar kurmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Çeşitli gelenek ve kuralların istisnası olabileceğini öğrenmeniz gerekebilir, esnek tavır göstermeyi öğrenmelisiniz derim.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Sorumluluk gerektiren işlerden keyif alabilir, dekorasyon ve ev yaşamı gibi konulardan keyif alabilirsiniz.

 

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

Gayrimenkul ve yatırım fikirleri ailecek masaya yatırılabilir, kaynakları değerlendirmek üzerine görüşmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Topluluk önünde verilen sözlerin tutulma zamanı, iletişimde sert ve baskın olmak yerine ılımlı bir yaklaşımı tercih etmeyi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 10

YAY

Ciddi kazançlar elde etme arzusu sizi maddi anlamda yükseltmeye yarayacağı gibi manevi anlamda da getiriler sunabilir.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Çizdiğiniz sınırların altında nasıl bir karakter olduğunu diğer insanlarla daha çok paylaşabilir, bundan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Kendi içinizde istikrar ve kararlılık duyduğunuz konuları yeniden şekillendirebilir, daha iyisi için hazırlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Hayal ve hedefleriniz için elini taşın altına koyma vakti, birtakım topluluklarda aktif rol üstlenebilirsiniz.

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