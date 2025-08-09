Günlük burç yorumları (9 Ağustos 2025)

Yengeç: Bugün iç dünyanıza dönme ihtiyacınız artabilir. Kendi duygularınızı anlamak ve geçmişle barışmak için uygun bir gün. Aşk hayatınızda ise bağlılık teması öne çıkıyor. Partnerinizle duygusal olarak daha güçlü bağlar kurabilirsiniz. Gün içinde ortak finansal konular, borçlar ya da paylaşımlı kaynaklarla ilgili gelişmeler olabilir. Duygusal kararlar almaktan kaçınmak faydalı olacak. Gün sonunda duygusal anlamda hafiflemiş, arınmış hissedeceksiniz. Kabuğunuzdan çıkmak üzere olduğunuzu fark ediyorsunuz. Bu da size hem cesaret hem de huzur verecek.