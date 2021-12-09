Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 00:34
Öğleden sonra ay boşlukta.
Duygusal bir gün, iyimserliğinizin suistimal edilmemesine dikkat etmeniz gerekebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yeni trendlere ilişkin içgörünüz, birilerinin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Her düşündüğünüzü de tabi ortaya dökmeyin, düşünerek konuşun.
Boğa
Eğlenin ama aşk söz konusu olduğunda dikkatli olun. Flört ederseniz kıskançlığın alevlenmesi muhtemel. Makul olun!
İkizler
Geleceğiniz konusunda ciddi olun. Sahip olduklarınızı ve borçlu olduklarınızı değerlendirin. 2022’de hayatınızı daha dikkatli yönetin.
Yengeç
Hiçbir şeyi şansa bırakmayın, hele iş arkadaşlarınıza bu aralar önemli konularda pek güvenmeyin. İyimserliğinize de bir sınır koyun ama.
Aslan
Hislerinizi saklamayın, dürüst olmanın sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlanın.
Başak
Kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz bugün. Ve fakat hayal kırıklığınızın acısını bir başkasından çıkarmayın olur mu?
Terazi
Bugün etrafınızdaki bazı densizler işleri karmaşıklaştırmaya çalışsa bile, siz siz olun işleri basit tutun. Yoksa milletin angaryasını toplarsınız.
Akrep
Sizin için en iyisini siz bilirsiniz, o yüzden tereddüt etmeyi bırakın ve bir şeyler yapmaya başlayın. Maddi, manevi toparlanın artık.
Yay
Bugün ilişkilerinizde konuşmalarla sakız olmuş duygular ve küskünlükler ortaya çıkabilir. Otorite figürü olarak gördüğünüz biri sizi üzebilir.
Oğlak
Bugün öyle yukardan konuşup yanlış izlenim vermeden önce bir düşünün. İstikrar ve güvenlik, en önem verdiğiniz şey olsun.
Kova
Ertelemeyi bırakın ve işleri yoluna koymaya başlayın. Fikirlerinizi tanıtın ve şimdiye kadar aklınızda hazırladıklarınızı başlatın.
Balık
Kendiniz için üzülmeyi bırakın ve maddi alanda değişiklikler yapmaya başlayın. Şimdi şikâyet etme ya da eleştirme zamanı değil.