Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 00:34

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 1

Öğleden sonra ay boşlukta.

Duygusal bir gün, iyimserliğinizin suistimal edilmemesine dikkat etmeniz gerekebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 2

Koç

Yeni trendlere ilişkin içgörünüz, birilerinin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Her düşündüğünüzü de tabi ortaya dökmeyin, düşünerek konuşun.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 3

Boğa

Eğlenin ama aşk söz konusu olduğunda dikkatli olun. Flört ederseniz kıskançlığın alevlenmesi muhtemel. Makul olun!

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 4

İkizler

Geleceğiniz konusunda ciddi olun. Sahip olduklarınızı ve borçlu olduklarınızı değerlendirin. 2022’de hayatınızı daha dikkatli yönetin.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Hiçbir şeyi şansa bırakmayın, hele iş arkadaşlarınıza bu aralar önemli konularda pek güvenmeyin. İyimserliğinize de bir sınır koyun ama.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 6

Aslan

Hislerinizi saklamayın, dürüst olmanın sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlanın.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 7

Başak

Kendinizi kötü hissediyor olabilirsiniz bugün. Ve fakat hayal kırıklığınızın acısını bir başkasından çıkarmayın olur mu?

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 8

Terazi

Bugün etrafınızdaki bazı densizler işleri karmaşıklaştırmaya çalışsa bile, siz siz olun işleri basit tutun. Yoksa milletin angaryasını toplarsınız.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 9

Akrep

Sizin için en iyisini siz bilirsiniz, o yüzden tereddüt etmeyi bırakın ve bir şeyler yapmaya başlayın. Maddi, manevi toparlanın artık.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 10

Yay

Bugün ilişkilerinizde konuşmalarla sakız olmuş duygular ve küskünlükler ortaya çıkabilir. Otorite figürü olarak gördüğünüz biri sizi üzebilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Bugün öyle yukardan konuşup yanlış izlenim vermeden önce bir düşünün. İstikrar ve güvenlik, en önem verdiğiniz şey olsun.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 12

Kova

Ertelemeyi bırakın ve işleri yoluna koymaya başlayın. Fikirlerinizi tanıtın ve şimdiye kadar aklınızda hazırladıklarınızı başlatın.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2021) - 13

Balık

Kendiniz için üzülmeyi bırakın ve maddi alanda değişiklikler yapmaya başlayın. Şimdi şikâyet etme ya da eleştirme zamanı değil.

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