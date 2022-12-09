Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 1

Ay, Yengeç burcuna geçti. Hassasiyet gerektiren konular ön plana çıkabilir, düşüncelerinize dikkat etmenizde fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Aile üyeleriyle birarada olma istekliliğiniz artabilir, evcimen bir yapıya bürünebilirsiniz. Sevdiklerinize duyduğunuz hassasiyet, alınganlıklara sebebiyet verebilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 3

BOĞA

İletişim alanında yenilikler olabilir, bilgi alışverişinde artış yaşanması mümkün. Kısa süreli geziler ile fiziksel anlamda da hareketli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Birikim yapabilir, mevcut birikimlerinizi yatırıma çevirmek gibi parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Düşünceleriniz diğer kişilerden kolayca etkilenebilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Duygu ve dürtülerinizin yönlendirmesiyle karar alabilirsiniz. Potansiyellerinizi ortaya koyarken çaba saf etmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Kendi yararınızı düşünmeden hareket etmeyin derim. Hassasiyet ve özen gösterdiğiniz konularda gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Sevecen ve korumacı bir yapı hissedebilirsiniz. Olası sorunlara karşı tedbirli hareket etmekten keyif almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

İş hayatında bağlayıcı ilişkiler gündeminizde yer alabilir, bir grubu ilgilendiren ortak problemlerin çözümü/yol arayışı söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 9

AKREP

Fanatizm içeren düşüncelerinizin ön plana çıkmasıyla çeşitli fikirsel tartışmalar söz konusu olabilir. Bilmeye ve öğrenmeye dair merakınızı arttıracak gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 10

YAY

Sevdiklerinizin desteği ile birtakım korkularınızla yüzleşerek farkındalık yaşamanız olası. Geride bırakmanız gerekenler önünüze çıkabilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Aynı hayatı paylaştığınız insanlara gösterdiğiniz empati ve anlayış artabilir, iyi niyetinizin suistimal edilmediğinden emin olarak hareket etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 12

KOVA

Vizyon ile misyonu bir tutma çabası içinde olabilirsiniz, gerçeğe odaklanmanızda fayda var. Sağlığınızla ilgili gündemler oluşabilir.

Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022) - 13

BALIK

İlgi ve emek gerektiren keyif aldığınız işlere vakit ayırabilirsiniz. Aşk hayatının nabzında ani iniş çıkışlara dikkat.

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