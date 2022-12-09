Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022)

Ay, Yengeç burcuna geçti. Hassasiyet gerektiren konular ön plana çıkabilir, düşüncelerinize dikkat etmenizde fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Aile üyeleriyle birarada olma istekliliğiniz artabilir, evcimen bir yapıya bürünebilirsiniz. Sevdiklerinize duyduğunuz hassasiyet, alınganlıklara sebebiyet verebilir.
BOĞA
İletişim alanında yenilikler olabilir, bilgi alışverişinde artış yaşanması mümkün. Kısa süreli geziler ile fiziksel anlamda da hareketli olabilirsiniz.
İKİZLER
Birikim yapabilir, mevcut birikimlerinizi yatırıma çevirmek gibi parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Düşünceleriniz diğer kişilerden kolayca etkilenebilir.
YENGEÇ
Duygu ve dürtülerinizin yönlendirmesiyle karar alabilirsiniz. Potansiyellerinizi ortaya koyarken çaba saf etmeniz gerekebilir.
ASLAN
Kendi yararınızı düşünmeden hareket etmeyin derim. Hassasiyet ve özen gösterdiğiniz konularda gelişmeler olabilir.
BAŞAK
Sevecen ve korumacı bir yapı hissedebilirsiniz. Olası sorunlara karşı tedbirli hareket etmekten keyif almanız mümkün.
TERAZİ
İş hayatında bağlayıcı ilişkiler gündeminizde yer alabilir, bir grubu ilgilendiren ortak problemlerin çözümü/yol arayışı söz konusu olabilir.
AKREP
Fanatizm içeren düşüncelerinizin ön plana çıkmasıyla çeşitli fikirsel tartışmalar söz konusu olabilir. Bilmeye ve öğrenmeye dair merakınızı arttıracak gelişmeler yaşanabilir.
YAY
Sevdiklerinizin desteği ile birtakım korkularınızla yüzleşerek farkındalık yaşamanız olası. Geride bırakmanız gerekenler önünüze çıkabilir.
OĞLAK
Aynı hayatı paylaştığınız insanlara gösterdiğiniz empati ve anlayış artabilir, iyi niyetinizin suistimal edilmediğinden emin olarak hareket etmenizde fayda var.
KOVA
Vizyon ile misyonu bir tutma çabası içinde olabilirsiniz, gerçeğe odaklanmanızda fayda var. Sağlığınızla ilgili gündemler oluşabilir.
BALIK
İlgi ve emek gerektiren keyif aldığınız işlere vakit ayırabilirsiniz. Aşk hayatının nabzında ani iniş çıkışlara dikkat.