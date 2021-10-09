(9 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 09.10.2021 - 05:56

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 1

Ay bütün gün boşlukta

Merkür 08:00 civarlarında güneşin kalbinde bütün olumlu düşüncelerinizi aklınızdan geçirin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 2

Koç

Eski olayları artık kafanızdan atmanın bir yolunu bulmalısınız. Arkaya bakarak yürünemeyeceğini bilmelisiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 3

Boğa

Kendinizi ve geleceğinizi niyet ederek bugün daha olumlu düşünceler içine girmelisiniz. Planlama için iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 4

İkizler

Bugün daha çok sağlık ve fiziksel görünüşünüzle ilgili konulara eğilmelisiniz. Bu konuda planlı bir bakış açısında olmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir bugün. Biraz daha çevrenize güven duymanız iyi gelebilir size.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 6

Aslan

Tam olarak ne yapacağınızı bilemediğiniz bir gün, eskiye dair konular sıklıkla açılabilir. Bu tip sohbetlerden uzak kalmanız çok daha doğru.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 7

Başak

Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedebilirsiniz, fakat sakinliğinizi korumanız gereken bir günden geçiyorsunuz.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 8

Terazi

Bugün şansınıza güvenerek maddi anlamda bir şeylere kalkışmamanız hayırlı olur. Alacak verecek mevzuları sıkıntılı duruyor.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 9

Akrep

Bugün mantıklı tavırlarınızla çevrenizi oldukça etkileyebilirsiniz. İstediğiniz sonuca kolay bir şekilde yaklaşacaksınız gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 10

Yay

Kendinizi bugün kabuğunuza çekilmiş herkesten uzak bir yerde kalmak isterken bulabilirsiniz. Bu anlamda içinizden geleni yapın.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Sosyalleşmek adına abuk sabuk bir duruma düşme riskinizin olduğunu söylemeliyim. Olabildiğince orantılı davranmaya bakın.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 12

Kova

“Tatil günü bu da nereden çıktı?” demeden önünüze gelen iş ve para tekliflerini kovalamanız sizin için hayırlı duruyor.

Günlük burç yorumları (9 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün kendinizi çok kolay kaosun içne sürükleme riskiniz var, o nedenle sağduyulu davranmanız hayrınıza olur.

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