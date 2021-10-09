Haberler 09.10.2021 - 05:56
Ay bütün gün boşlukta
Merkür 08:00 civarlarında güneşin kalbinde bütün olumlu düşüncelerinizi aklınızdan geçirin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eski olayları artık kafanızdan atmanın bir yolunu bulmalısınız. Arkaya bakarak yürünemeyeceğini bilmelisiniz.
Boğa
Kendinizi ve geleceğinizi niyet ederek bugün daha olumlu düşünceler içine girmelisiniz. Planlama için iyi bir gün.
İkizler
Bugün daha çok sağlık ve fiziksel görünüşünüzle ilgili konulara eğilmelisiniz. Bu konuda planlı bir bakış açısında olmanız iyi olur.
Yengeç
Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir bugün. Biraz daha çevrenize güven duymanız iyi gelebilir size.
Aslan
Tam olarak ne yapacağınızı bilemediğiniz bir gün, eskiye dair konular sıklıkla açılabilir. Bu tip sohbetlerden uzak kalmanız çok daha doğru.
Başak
Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedebilirsiniz, fakat sakinliğinizi korumanız gereken bir günden geçiyorsunuz.
Terazi
Bugün şansınıza güvenerek maddi anlamda bir şeylere kalkışmamanız hayırlı olur. Alacak verecek mevzuları sıkıntılı duruyor.
Akrep
Bugün mantıklı tavırlarınızla çevrenizi oldukça etkileyebilirsiniz. İstediğiniz sonuca kolay bir şekilde yaklaşacaksınız gibi duruyor.
Yay
Kendinizi bugün kabuğunuza çekilmiş herkesten uzak bir yerde kalmak isterken bulabilirsiniz. Bu anlamda içinizden geleni yapın.
Oğlak
Sosyalleşmek adına abuk sabuk bir duruma düşme riskinizin olduğunu söylemeliyim. Olabildiğince orantılı davranmaya bakın.
Kova
“Tatil günü bu da nereden çıktı?” demeden önünüze gelen iş ve para tekliflerini kovalamanız sizin için hayırlı duruyor.
Balık
Bugün kendinizi çok kolay kaosun içne sürükleme riskiniz var, o nedenle sağduyulu davranmanız hayrınıza olur.