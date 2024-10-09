Günlük burç yorumları (9 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün 08:53 ile 12:53 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, bu saatler arasında yapılan işler sonuçsuz kalabilir. Bir işe başlamak için uygun bir zaman dilimi değil. Öğleden sonra duygularınızı ifade etmekten kaçınabilir, ilişkilerinizde mesafeleri ayarlamak ve kendi sınırlarınızı çizmek isteyebilirsiniz. Bugün karşılaştığınız ve sizi zorlayan pek çok olay kadersel etkiler barındırıyor. İlişkiler açısından yeni başlangıçlar, uzun süreli ilişki başlangıçları yaşanabilir.