Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

09.09.2021 - 07:20

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 1

Duygusal dönüşümde zorluk

Bugün inatçı ve karamsar ama bir o kadarda renkli bir gün olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 2

Koç

Olmadık bir borca girmeniz söz konusu olabilir. Bugün olabildiğince kendinizi tasarruflu ve özenli kararlar almaya gayret ettirin.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 3

Boğa

Özellikle yurtdışı ile yüksek eğitimle ilgili konular içindeyseniz bugün hareket alabilirsiniz. Evraklara dikkat edin.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün kendinizi durduk yerde huzursuz hissedebilirsiniz. Sağa sola sinirli laf yetiştirmenizde söz konusu. Kalp kırmayın!

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Durumunuzu iyileştirmek için bir program yapmanız işinize yarar. Kendinizi mümkün mertebe akıllıca hareketlerin içinde bırakın.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 6

Aslan

Çek, senet, kredi, gibi bir kâğıda imza atacağınız konularda kesinlikle aceleci olmayın ve ileride "Bu beni zorlar mı? diye düşünün.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 7

Başak

Kan bağınız olan kişilere özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün, borç para verip almak için hiç uygun değil.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 8

Terazi

Bugün kendinizi dışardan bakıldığında bencilmiş gibi duran tavır ve davranışlarda görebilirsiniz. Nasıl durduğunuza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 9

Akrep

Satış medya pazarlama alanında düşündüğünüz yenilikler var ise üzerinde çalışabilirsiniz. En azında önümüzdeki haftaya hazırlık yapın.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 10

Yay

Sosyal konularda, özellikle sanal alemde konuştuklarınıza ve tanıştığınız insanlara dikkat etmenizde fayda var. Zor durumlara düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Ödemeleriniz varsa bu anlamda kesenizin ağzını açmanız söz konusu olabilir. Planlı olursanız bu konuda gayet güzel sonuçlar gelebilir.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 12

Kova

Her şeyi yeniden kurmak, yeniden başlamak istediğiniz bir gün olabilir, ama vereceğiniz kararlar aceleyle verilmiş kararlar olmamalı.

Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021) - 13

Balık

Özellikle maddi konularda enteresan olanak ve fikirlerin önümüze geleceği bir gün olabilir.  Ne olursa olsun kendinizi yeniliklere hazırlayın derim. 

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