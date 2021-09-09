Günlük burç yorumları (9 Eylül 2021)

09.09.2021 - 07:20
Duygusal dönüşümde zorluk
Bugün inatçı ve karamsar ama bir o kadarda renkli bir gün olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Olmadık bir borca girmeniz söz konusu olabilir. Bugün olabildiğince kendinizi tasarruflu ve özenli kararlar almaya gayret ettirin.
Boğa
Özellikle yurtdışı ile yüksek eğitimle ilgili konular içindeyseniz bugün hareket alabilirsiniz. Evraklara dikkat edin.
İkizler
Bugün kendinizi durduk yerde huzursuz hissedebilirsiniz. Sağa sola sinirli laf yetiştirmenizde söz konusu. Kalp kırmayın!
Yengeç
Durumunuzu iyileştirmek için bir program yapmanız işinize yarar. Kendinizi mümkün mertebe akıllıca hareketlerin içinde bırakın.
Aslan
Çek, senet, kredi, gibi bir kâğıda imza atacağınız konularda kesinlikle aceleci olmayın ve ileride "Bu beni zorlar mı? diye düşünün.
Başak
Kan bağınız olan kişilere özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün, borç para verip almak için hiç uygun değil.
Terazi
Bugün kendinizi dışardan bakıldığında bencilmiş gibi duran tavır ve davranışlarda görebilirsiniz. Nasıl durduğunuza dikkat edin.
Akrep
Satış medya pazarlama alanında düşündüğünüz yenilikler var ise üzerinde çalışabilirsiniz. En azında önümüzdeki haftaya hazırlık yapın.
Yay
Sosyal konularda, özellikle sanal alemde konuştuklarınıza ve tanıştığınız insanlara dikkat etmenizde fayda var. Zor durumlara düşebilirsiniz.
Oğlak
Ödemeleriniz varsa bu anlamda kesenizin ağzını açmanız söz konusu olabilir. Planlı olursanız bu konuda gayet güzel sonuçlar gelebilir.
Kova
Her şeyi yeniden kurmak, yeniden başlamak istediğiniz bir gün olabilir, ama vereceğiniz kararlar aceleyle verilmiş kararlar olmamalı.
Balık
Özellikle maddi konularda enteresan olanak ve fikirlerin önümüze geleceği bir gün olabilir. Ne olursa olsun kendinizi yeniliklere hazırlayın derim.