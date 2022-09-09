Günlük burç yorumları (9 Eylül 2022)

Haberler 09.09.2022 - 00:04
Ay Balık burcuna geçti, hayatınızı her anlamda saracak bir hayalperestliğe ve iyimser ruh haline bürünebilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar için oldukça şanslı.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Dayanıklılığınızı arttıracak eylem ve aktivitelerde bulunabilirsiniz. İş ve günlük hayatın stresinden kurtulmak için yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.
BOĞA
Güçlü sosyal ilişkiler kurabilir, bulunduğunuz topluluklarda fedakâr sayılabilecek yardımlarda bulunabilirsiniz.
İKİZLER
Saygın bir kariyer, başarılı bir imaj için çalışabilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlerken yaratıcılığınızı aktive etmenizde fayda var.
YENGEÇ
Doğal bir geliştirme içgüdüsü ile eğitim hayatına odaklanabilir, muğlakta kalan konuları halletmek için görüşmelerde bulunabilirsiniz.
ASLAN
Kendinizle ilgili keşfetmediğiniz noktalarla yüzleşebilir, sahip olduğunuz fikirlerinizi değiştirecek bilgiler elde edebilirsiniz.
BAŞAK
Harekete geçmek için diğer insanların sizinle ilgilenmesine ihtiyaç duyabilirsiniz, fikir birliği yapacağınız diyaloglar kurmanız mümkün.
TERAZİ
Sağlık konuları nabzınızı yoklayabilir, stres ve endişe gibi tetikleyici faktörleri en düşük seviyeye getirmek için değişikliğe gidebilirsiniz.
AKREP
Zıtlıkların dengesini bulmaya çalışırken arada kalmış hissedebilirsiniz, mantıktan ziyade keyfe keder alınan kararlar söz konusu olabilir.
YAY
Aile bağlarıyla beslendiğinizi hissedebilirsiniz. Bağlı olduğunuz ölçüde özgür hissetmeniz mümkün.
OĞLAK
İyi bir hafızanın getirdiği kazanımları iletişimde kullanabilir, eğitim ve ticari konularda başarı sağlayabilirsiniz.
KOVA
Bitirmek için ertelenen işleri kolaylıkla tamamlayabilir, maddi manevi yüklerinizden arınmak için karar alabilirsiniz.
BALIK
Önsezi ve hislerinizdeki artış kafa karışıklığına sebep olabilir, gerçek ile kendi doğrularınızın örtüşmesi önem kazanıyor.