Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021

09.06.2021 - 00:02
Bugünün adı “Salıver gitsin!
Bugün bitişlerin ve kapanışların günü. O nedenle şansınızı fazla zorlamayın ve bırakmayı, ısrarcı olmamayı kendinize öğretin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Arkadaş çevrenizden ciddi bir biçimde sözde eleştiriler almanız muhtemel. Kırmadan, kırılmadan yolunuza devam edin siz.
Boğa
Maddi konularda artık “ ben ne yaptım böyle yahu!” diyeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Kendinize çok yüklenmeyin, piyasanın hiç mi suçu yok?
İkizler
Hayal kırıklığına açık bir gün. Hayatınızı toplayıp çıkartmaktan “ah keşke…” demekten vazgeçin. Çünkü bunun şu an size bir faydası yok.
Yengeç
Öğrenci veya sunum yapacak olanlar için sevimsiz bir gün olabilir. Ama kendinizi salıp bırakmayın. Çünkü yengeçler için her şey yeni başlıyor.
Aslan
Kendinize küsmeyin sevgili aslanlar, tam her şey bitti dediğiniz anda farkında olmadan daha iyi olanın kapısını açmış olabilirsiniz.
Başak
Ortak işlerde koşturacaksanız veya zam istemek gibi bir düşünceniz varsa o gün bugün değil. Konuşmanız gerekiyorsa temkinli olun.
Terazi
Kamu veya devlet dairelerinden bir beklentiniz varsa güzel haberler almanız olası ve fakat aşk konusunda takıntılıysanız sakin olun.
Akrep
Cinsel aktivitenizde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili tutarsız davranışlarda bulunma olasılığı bugün hayli yüksek.
Yay
Bugün eğer uzun vadeli bir ilişkiniz varsa ve sorunluysa bu noktada yakın arkadaşlarınızdan destek görüp ilişkiyi onarabilirsiniz.
Oğlak
İkili ilişkilerde konuşmalarınıza dikkat edin derim. Ve fakat çalışma iş düzeninizde gayet olumlu gelişmeler kendini gösterecek gibi duruyor.
Kova
Bugün aşk, sevgi, buluşma, uyum falan arıyorsanız ilişkinizde sizin için en ideal olan partnerinizle buluşsanız da çok içli dışlı olmamaktır.
Balık
Aile büyüklerinden “ama ben sana demiştim, yapmayacaktın öyle...” gibi laflar duyabilirsiniz. Gerginliğin alemi yok. Siz bugün susun en iyisi.