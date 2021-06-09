Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 9 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

09.06.2021 - 00:02

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 1

Bugünün adı “Salıver gitsin! 

Bugün bitişlerin ve kapanışların günü. O nedenle şansınızı fazla zorlamayın ve bırakmayı, ısrarcı olmamayı kendinize öğretin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 2

Koç

Arkadaş çevrenizden ciddi bir biçimde sözde eleştiriler almanız muhtemel. Kırmadan, kırılmadan yolunuza devam edin siz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 3

Boğa

Maddi konularda artık “ ben ne yaptım böyle yahu!” diyeceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Kendinize çok yüklenmeyin, piyasanın hiç mi suçu yok?

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 4

İkizler

Hayal kırıklığına açık bir gün. Hayatınızı toplayıp çıkartmaktan “ah keşke…” demekten vazgeçin. Çünkü bunun şu an size bir faydası yok.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Öğrenci  veya sunum yapacak olanlar için sevimsiz bir gün olabilir. Ama kendinizi salıp bırakmayın. Çünkü yengeçler için her şey yeni başlıyor.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 6

Aslan

Kendinize küsmeyin sevgili aslanlar, tam her şey bitti dediğiniz anda farkında olmadan daha iyi olanın kapısını açmış olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 7

Başak

Ortak işlerde koşturacaksanız veya zam istemek gibi bir düşünceniz varsa o gün bugün değil.  Konuşmanız gerekiyorsa temkinli olun.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 8

Terazi

Kamu veya devlet dairelerinden bir beklentiniz varsa güzel haberler almanız olası ve fakat aşk konusunda takıntılıysanız sakin olun.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 9

Akrep

Cinsel aktivitenizde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili tutarsız davranışlarda bulunma olasılığı bugün hayli yüksek.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün eğer uzun vadeli bir ilişkiniz varsa ve sorunluysa bu noktada yakın arkadaşlarınızdan destek görüp ilişkiyi onarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 11

Oğlak

İkili ilişkilerde konuşmalarınıza dikkat edin derim. Ve fakat çalışma iş düzeninizde gayet olumlu gelişmeler kendini gösterecek gibi duruyor.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün aşk, sevgi, buluşma, uyum falan arıyorsanız ilişkinizde sizin için en ideal olan partnerinizle buluşsanız da çok içli dışlı olmamaktır.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran 2021 - 13

Balık

Aile büyüklerinden “ama ben sana demiştim, yapmayacaktın öyle...” gibi laflar duyabilirsiniz. Gerginliğin alemi yok. Siz bugün susun en iyisi.

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