Günlük burç yorumları (9 Haziran 2025)

Yengeç

Bugün içsel olarak biraz kırılgan hissedebilirsin. Özellikle yakın çevrenden gelen yorumlara karşı alınganlık gösterebilirsin. Ancak, niyetlerin çoğu zaman sözlerden daha önemlidir; bunu hatırla. İş ya da ev yaşamında bazı düzenlemeler yapman gerekebilir. Aşk hayatında ise duygularını ifade etmekten çekinmemelisin. Partnerine içinden geçenleri samimi şekilde anlatman, ilişkinizi daha sağlam hale getirebilir. Yalnızsan, seni duygusal olarak etkileyen biriyle karşılaşma ihtimalin var. Bugün sessizlik içinde bile çok şey anlatan anlar yaşayabilirsin. Kalbinin sesini bastırmak yerine ona kulak vermelisin.