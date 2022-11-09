Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022)

Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Yeni deneyimler için destekleyici etkiler mevcutken güzellik arayışında olabilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Kendi kazanç ve değerleriniz üzerine odaklanabilirsiniz. Merkezinde sizin olduğunuz gelişmeler yaşanabilir.
BOĞA
Ani iniş ve çıkışlar yaşanabilir ancak kararlı yapıda ısrarlı olmanızda fayda var. Bireysel ilerlemeniz gereken durumlar yaşanabilir.
İKİZLER
Oluruna bırakma ve akışa teslim olma teması yoğun. İnat ettiğiniz konularda daha ılımlı bir tavra bürünebilirsiniz.
YENGEÇ
Birden çok durumla aynı anda ilgilenmeniz gerekebilir. Can sıkıcı olayların dahi ders çıkarılacak taraflarıyla yüzleşebilirsiniz.
ASLAN
Mesleki konum ve kariyerinizle ilgili sevindirici haberler gelebilir, özveri gösterdiğiniz alanlarda şanslı hissedebilirsiniz.
BAŞAK
Seyahat amaçlı planlar yapabilirsiniz. Tutku ve ideallerinizin peşinden gitmeniz için ani fırsatlar çıkabilir.
TERAZİ
Finansal kayıplar ve iniş çıkışlar söz konusu. Karar alırken emin ve sağlam adımlar atmanızda fayda var.
AKREP
İlişkilerinizde baskın bir karakter gösterebilirsiniz. Etkileşim kurduğunuz diğer insanlara karşı daha anlayışlı olun derim.
YAY
Günlük hayatınızda hükmedici bir rol üstlenirken uzaklaşmak istediğiniz durumlar olabilir, konfor alanınızda kalmayı tercih edebilirsiniz.
OĞLAK
Çekim ve cazibenin yoğunluğu değerlendirmeniz için uygun fırsatlar yaratıyor, aşk hayatında olumlu gelişmeler olabilir.
KOVA
Aile saadetini çoğaltan, sevindirici haberler alabilirsiniz. Güçlü hissedeceğiniz anlar yaşanması mümkün.
BALIK
Yakın çevre ile birlikte olmak, yeni girişimlerde bulunmak söz konusu olabilir.