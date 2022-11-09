Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 1

Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Yeni deneyimler için destekleyici etkiler mevcutken güzellik arayışında olabilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Kendi kazanç ve değerleriniz üzerine odaklanabilirsiniz. Merkezinde sizin olduğunuz gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Ani iniş ve çıkışlar yaşanabilir ancak kararlı yapıda ısrarlı olmanızda fayda var. Bireysel ilerlemeniz gereken durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Oluruna bırakma ve akışa teslim olma teması yoğun. İnat ettiğiniz konularda daha ılımlı bir tavra bürünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Birden çok durumla aynı anda ilgilenmeniz gerekebilir. Can sıkıcı olayların dahi ders çıkarılacak taraflarıyla yüzleşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Mesleki konum ve kariyerinizle ilgili sevindirici haberler gelebilir, özveri gösterdiğiniz alanlarda şanslı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Seyahat amaçlı planlar yapabilirsiniz. Tutku ve ideallerinizin peşinden gitmeniz için ani fırsatlar çıkabilir.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Finansal kayıplar ve iniş çıkışlar söz konusu. Karar alırken emin ve sağlam adımlar atmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 9

AKREP

İlişkilerinizde baskın bir karakter gösterebilirsiniz. Etkileşim kurduğunuz diğer insanlara karşı daha anlayışlı olun derim.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 10

YAY

Günlük hayatınızda hükmedici bir rol üstlenirken uzaklaşmak istediğiniz durumlar olabilir, konfor alanınızda kalmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Çekim ve cazibenin yoğunluğu değerlendirmeniz için uygun fırsatlar yaratıyor, aşk hayatında olumlu gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 12

KOVA

Aile saadetini çoğaltan, sevindirici haberler alabilirsiniz. Güçlü hissedeceğiniz anlar yaşanması mümkün.

Günlük burç yorumları (9 Kasım 2022) - 13

BALIK 

Yakın çevre ile birlikte olmak, yeni girişimlerde bulunmak söz konusu olabilir.

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