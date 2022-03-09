Günlük burç yorumları (9 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 00:17

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 1

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Evlere, kapalı mekânlara sığmak hayli zor gelebilir. Paylaşma, iletişim kurma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 2

Koç

Sözlü olarak harika bir iletişim enerjisine sahipsiniz. En çok yakın çevrenize yönelebilir, eğlenceli ve bol kahkahalı dakikaların tadını çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 3

Boğa

Savurgan denilebilecek alışverişler yapabilir, kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle sürdürmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 4

İkizler

Konuşkan, oldukça canlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Aynadaki yansımanızdan sizi görenlere kadar herkesi mutlu edebilirsiniz varoluşunuzla.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 5

Yengeç

İçsel analizlerinizin hız kazandığı bir gündesiniz. Kendinizi sorgulayabilir, amaçlarınız üzerine refleksi düşüncelerde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 6

Aslan

Tarafsız duruşunuz, netliğiniz arkadaşlarınız arasında daha fazla aranmanıza sebebiyet verebilir. Güneş gibi doğmanıza ihtiyaç duyuluyor.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 7

Başak

Kariyerinizi olumlu yönde etkileyecek konuşmalar yapabilir, fikirleriniz ile daha iyi şartlara erişebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 8

Terazi

Değerlerinizi ve gerekliliklerini sorguluyor olabilirsiniz. Bunun bitiminde daha net fikirlere erişmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 9

Akrep

Eşinizle ya da partnerlerinizle eğlenceli anlar yaşayabilir, olmadık zamanlarda gülebilmenin güzelliğini tadabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 10

Yay

Ortaklı ilişkilerinizi, yazılı anlaşmalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Daha düşünceli ve analizci tavrınız görenleri şaşırtabilir.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 11

Oğlak

İşlerinizi halletmek için çok daha pratik yollar bulabilirsiniz. Zamanı verimli kullanma konusunda da iyi olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 12

Kova

Kısa yollar, kestirme cevaplar bugün tam da size göre. Kendinizi ifade edeceğiniz alanlarda daha kolay olmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Mart 2022) - 13

Balık

Aile ilişkilerinize daha tutarlı bakış açısı getirebilirsiniz. Bu sayede daha net ve sağlam ilerlemeniz oldukça mümkün.

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