Günlük burç yorumları (9 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 00:17
Ay İkizler burcunda ilerliyor. Evlere, kapalı mekânlara sığmak hayli zor gelebilir. Paylaşma, iletişim kurma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sözlü olarak harika bir iletişim enerjisine sahipsiniz. En çok yakın çevrenize yönelebilir, eğlenceli ve bol kahkahalı dakikaların tadını çıkarabilirsiniz.
Boğa
Savurgan denilebilecek alışverişler yapabilir, kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle sürdürmek isteyebilirsiniz.
İkizler
Konuşkan, oldukça canlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Aynadaki yansımanızdan sizi görenlere kadar herkesi mutlu edebilirsiniz varoluşunuzla.
Yengeç
İçsel analizlerinizin hız kazandığı bir gündesiniz. Kendinizi sorgulayabilir, amaçlarınız üzerine refleksi düşüncelerde olabilirsiniz.
Aslan
Tarafsız duruşunuz, netliğiniz arkadaşlarınız arasında daha fazla aranmanıza sebebiyet verebilir. Güneş gibi doğmanıza ihtiyaç duyuluyor.
Başak
Kariyerinizi olumlu yönde etkileyecek konuşmalar yapabilir, fikirleriniz ile daha iyi şartlara erişebilirsiniz.
Terazi
Değerlerinizi ve gerekliliklerini sorguluyor olabilirsiniz. Bunun bitiminde daha net fikirlere erişmeniz mümkün.
Akrep
Eşinizle ya da partnerlerinizle eğlenceli anlar yaşayabilir, olmadık zamanlarda gülebilmenin güzelliğini tadabilirsiniz.
Yay
Ortaklı ilişkilerinizi, yazılı anlaşmalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Daha düşünceli ve analizci tavrınız görenleri şaşırtabilir.
Oğlak
İşlerinizi halletmek için çok daha pratik yollar bulabilirsiniz. Zamanı verimli kullanma konusunda da iyi olabilirsiniz.
Kova
Kısa yollar, kestirme cevaplar bugün tam da size göre. Kendinizi ifade edeceğiniz alanlarda daha kolay olmayı tercih edebilirsiniz.
Balık
Aile ilişkilerinize daha tutarlı bakış açısı getirebilirsiniz. Bu sayede daha net ve sağlam ilerlemeniz oldukça mümkün.