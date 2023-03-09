Günlük burç yorumları (9 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 1

Ay, terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün hukuki konular veya sizi temsil eden insanlarla iş halletmek için olumlu görünmekte.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bir arkadaşınızı veya akrabanızı görmek, ondan özellikle ekonomik anlamda bilgi almak için kısa bir görüşme yapmanız olası.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 3

BOĞA

Ani parlamalarınız, çıkışlarınız, kendinizi baskılanmış hissettiğiniz zamanlar olabilir. Sakin olmaya gayret etmenizde fayda var. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 4

İKİZLER

İç sesinizi daha olumlu konuşturabilmeyi de başarırsanız keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Karamsar oturmayın öyle. Gülümsemeye bakın.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Sağlık konularında ve günlük koşturmanızda her şey çok üstünüze geliyormuş gibi olabilir. Varsa kontrolleriniz yaptırmaya gayret edin.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bugün için şehir dışında bir tatil ayarlayabilirsiniz. Kendinizi uzun süredir yorgun hissediyor olmanız çok doğal. Dinlenmeye bakın.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Bugün artık kolları sıvayıp işe başlamanın tam zamanı. Kendinizi bir anda yormadan sakin sakin girişin yapmanız gereken işlere. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Ailenizin bazı üyelerinde sağlığı ile ilgili önemsizde olsa sizi üzebilecek haberler alabilirsiniz. Çocuklara karşı daha olumlu davranmaya bakın.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün sağlığınıza özen göstermek isteyeceğiniz harika bir gün demedi demeyin, eğer imkanınız varsa bol bol yürüyüş yapın mesela, iyi gelir.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 10

YAY

Kendinize konsantre olmaya çalışmalı ve enerjinizi manasız insanlar uğruna boşuna harcamaktan kaçınmalısınız. Değerinizi bilin. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Gayet keyifli bir gün içinde olmanız olası, ama kendinizi dönüp dönüp eleştirmeniz de mümkün. Bu eleştiriyi yaparken yıkıcı olmamaya gayret edin. 

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 12

KOVA

Bu dönemde riskli varlık yatırımlarından kaçınmalısınız. Paranızın kıymetini siz bilmezseniz başka kim bile bilir? Cüzdanı unutun bu aralar.  

Günlük burç yorumları (9 Mart 2023) - 13

BALIK

Bugün özellikle uzun süreli ilişkiler konusunda kafanız biraz karışmış olması mümkün ama merak etmeyin her şeyin bir yolu yordamı bulunur. 

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