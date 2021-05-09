Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

09.05.2021 - 09:07

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 1

Venüs, İkizler  burcunda

2 Haziran’a kadar Venüs İkizler  burcunda hareket edecek. Karşı tarafı etkilemek için entelektüel yanınızı parlatın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 2

Koç

Bugünü aslında milletin problemlerini çözmek için veya kendiniz için bir şeyler yaparak geçirmeniz mümkün. Milletin derdi bitmez bence siz kendinize yoğunlaşın.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Bugün maddi konularda uçmadan planlar yaparsanız yerini bulur gibi görünüyor. Sevgili boğalarım, ayrıca kendinizi bugün her şeyden sorumlu tutmamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Sosyal çevreniz içinde hoş ve güzel bir gün geçirme eğiliminde olabilirsiniz ama ne olursa olsun maddi konularda ileri geri konuşmayın olur mu? Yani olur ya, atıp tutarken uzman kesilmeyin.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Bugün her şey oldukça yolunda gidiyormuş gibi görünse de ani parlamalara ve kırgınlıklara açık bir günden geçecekmişsiniz gibi durmakta. Sakinliğinizi koruyun.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Kendinizi biraz yorgun ve kafası karışmış hissedebilirsiniz. Ama merak etmeyin bu geçici bir durum. Olabildiğince, bugün bari ekrana bakmamayı deneyin derim.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 7

Başak

Düne göre daha sakin bir günden geçecekseniz demek yanlış olmaz. Çevrenizdeki dırdırlara bugün kulağınızı kapatın derim. Kendinizi biraz dinlendirin.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 8

Terazi

İlişkilerde daha yapıcı daha onarıcı bir tutum içinde olabilirsiniz ama tavrınızda aşırıya kaçmadan abartmadan bir tutum geliştirin derim sevgili teraziler. Daha sakin!

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Bugün aşka kapılma, inanma ve gönüllü olarak yoldan çıkma gününüz dersem yanlış olmaz. Kalbiniz bugün biraz çarpabilir ve heyecanlanabilirsiniz. Şansınızı deneyin.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 10

Yay

Bugün sizin de aşk çanlarınız çalıyor gibi görünmekte. o nedenle olabildiğince kendinizi bu konuda riske atın derim. Hadi ama yaylar, aşk ve heyecan her zaman çok daha iyidir.  

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklarım, bugün gayrimenkul, ev kiralama gibi işlere kalkışabilirsiniz ama ustalara, size yardımcı olacak, işinizi yapacak olanlara doğru anlatmanız gerek derdinizi.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 12

Kova

Bugünü önümüzdeki haftayı planlayarak geçirmeniz hoş olabilir. Çünkü önümüzdeki hafta yaşamınızda ciddi bir hareketlilik olacak gibi duruyor sevgili kovalar. Tatil matil demeden çalışın artık.

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021) - 13

Balık

Ah be sevgili balıklarım sizin de ortanız yok! Bugün çocuklarınız veya sevgiliniz için kredi kartını har vurup, harman savurabilirsiniz. Derhal çekin elinizi o kredi kartından.

 

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