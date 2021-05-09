Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2021)

09.05.2021 - 09:07
Venüs, İkizler burcunda
2 Haziran’a kadar Venüs İkizler burcunda hareket edecek. Karşı tarafı etkilemek için entelektüel yanınızı parlatın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugünü aslında milletin problemlerini çözmek için veya kendiniz için bir şeyler yaparak geçirmeniz mümkün. Milletin derdi bitmez bence siz kendinize yoğunlaşın.
Boğa
Bugün maddi konularda uçmadan planlar yaparsanız yerini bulur gibi görünüyor. Sevgili boğalarım, ayrıca kendinizi bugün her şeyden sorumlu tutmamaya çalışın.
İkizler
Sosyal çevreniz içinde hoş ve güzel bir gün geçirme eğiliminde olabilirsiniz ama ne olursa olsun maddi konularda ileri geri konuşmayın olur mu? Yani olur ya, atıp tutarken uzman kesilmeyin.
Yengeç
Bugün her şey oldukça yolunda gidiyormuş gibi görünse de ani parlamalara ve kırgınlıklara açık bir günden geçecekmişsiniz gibi durmakta. Sakinliğinizi koruyun.
Aslan
Kendinizi biraz yorgun ve kafası karışmış hissedebilirsiniz. Ama merak etmeyin bu geçici bir durum. Olabildiğince, bugün bari ekrana bakmamayı deneyin derim.
Başak
Düne göre daha sakin bir günden geçecekseniz demek yanlış olmaz. Çevrenizdeki dırdırlara bugün kulağınızı kapatın derim. Kendinizi biraz dinlendirin.
Terazi
İlişkilerde daha yapıcı daha onarıcı bir tutum içinde olabilirsiniz ama tavrınızda aşırıya kaçmadan abartmadan bir tutum geliştirin derim sevgili teraziler. Daha sakin!
Akrep
Bugün aşka kapılma, inanma ve gönüllü olarak yoldan çıkma gününüz dersem yanlış olmaz. Kalbiniz bugün biraz çarpabilir ve heyecanlanabilirsiniz. Şansınızı deneyin.
Yay
Bugün sizin de aşk çanlarınız çalıyor gibi görünmekte. o nedenle olabildiğince kendinizi bu konuda riske atın derim. Hadi ama yaylar, aşk ve heyecan her zaman çok daha iyidir.
Oğlak
Sevgili oğlaklarım, bugün gayrimenkul, ev kiralama gibi işlere kalkışabilirsiniz ama ustalara, size yardımcı olacak, işinizi yapacak olanlara doğru anlatmanız gerek derdinizi.
Kova
Bugünü önümüzdeki haftayı planlayarak geçirmeniz hoş olabilir. Çünkü önümüzdeki hafta yaşamınızda ciddi bir hareketlilik olacak gibi duruyor sevgili kovalar. Tatil matil demeden çalışın artık.
Balık
Ah be sevgili balıklarım sizin de ortanız yok! Bugün çocuklarınız veya sevgiliniz için kredi kartını har vurup, harman savurabilirsiniz. Derhal çekin elinizi o kredi kartından.