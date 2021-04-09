Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021)

ntv.com.tr 09.04.2021 - 00:58
Ev ile ilgili sorunlar çıkabilir. Tamircilerle tersleşmeyin.Malum Neptün su ve sularla, gazla çok alakalı ve bıçkın Mars'la kavga dövüş… Tesisatlarınıza dikkat edin!
Koç
Sevgili koçlar bugün sosyal alanda, sosyal işlerde yapacaklarınız varsa dur, durağınız olsun az. Vur dediklerinde öldürmeyin. Sağa sola mail atmak, görüşme yapmak için ideal.
Boğa
Sevgili Boğalar, bugün üstlerinizden yardım almak veya para istemek için gayet güzel bir gün. Ama, elbette uçmayın derim. Gerçekçi ve doğru bir iletişimle istediğinizi alabilirsiniz.
İkizler
Sevgili İkizler bugün iş konuşmak için çokta uygun bir gün olmayabilir o nedenle olabildiğince bu konulardan uzak kalın derim. İnternet üzerinden çalışmalarınız varsa iyi bir gün.
Yengeç
Yok, sevgili Yengeçler “Ben neden bu hayata geldim, yaşam amacım nedir?” diye düşünecek bir günde değilsiniz. Bugün daha gerçekçi olmanızda ve ucu açık konulara takılmamanızda fayda var.
Aslan
Sevgili aslanlar, bugün kredi almak veya borç alıp vermek için iyi bir gün olmayabilir. Ama sosyal alanda özellikle sanal alemde enteresan hoş gelişmeler sizi bekliyor. Hadi bakalım.
Başak
Başaklarım, bugün özellikle açık aleni düşmanlıkla karşılaşabilirsiniz. Tam da “koynumda yılan beslemişim.” diyeceğiniz zamanlar. O nedenle bugün böyle bir şeyle karşılaşırsanız şaşırmayın.
Terazi
Sevgili teraziler, kendinizi biraz insanlardan yorulmuş hissedebilirsiniz. Ama özel hayatınızda bitmeyen bir senfoni varsa bugün de çalmaya devam edecek. O nedenle hı hı deyip geçin.
Akrep
Sevgili akreplerim, bugün çok fazla kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle üst solunum yollarına dikkat etmenizde fayda var. İlaçlarınızı zamanında ve doğru almaya bakın.
Yay
Sevgili yaylar, bugün kendinizi bugünden kopmuş, geçmişte yaşadığınız tatsızlıkları anarken bulmanız olası. Bu anlamda kendinizi dövmeyin. Artık bunun size, kime ne faydası var?
Oğlak
Oy, oy, oyyyy! Sevgili Oğlaklar bugün sizin için “aşkı da gördüm, ihaneti de…” diyebileceğiniz bir gün yaşamanız olası. Yapılacak bir şey yok. Sakin sessiz kalıp olanları film izler gibi izleyin bari.
Kova
Canım Kovalarım, para konusunda bütün burçlara dikkat, dikkat diye yazmaktan yoruldum. Size de bir dikkat edin demeden edemeyeceğim. Ama aşk konusunda hoş sürprizler olabilir.
Balık
Bugün aile büyüklerinden hoş konuşmalar yardımlar görmeniz mümkün ama sizin için nafile… Size bugün ne dense hakaret edilmiş gibi hissedebilirsiniz. En iyisi siz telefonda baloncuk patlatın.