Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Nisan 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 09.04.2021 - 00:58

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 1

Ev ile ilgili sorunlar çıkabilir. Tamircilerle tersleşmeyin. 

Malum Neptün su ve sularla, gazla çok alakalı ve bıçkın Mars'la kavga dövüş… Tesisatlarınıza dikkat edin!
Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar bugün sosyal alanda, sosyal işlerde yapacaklarınız varsa dur, durağınız olsun az. Vur dediklerinde öldürmeyin. Sağa sola mail atmak, görüşme yapmak için ideal.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 3

Boğa

Sevgili Boğalar, bugün üstlerinizden yardım almak veya para istemek için gayet güzel bir gün. Ama, elbette uçmayın derim. Gerçekçi ve doğru bir iletişimle istediğinizi alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 4

İkizler

Sevgili İkizler bugün iş konuşmak için çokta uygun bir gün olmayabilir o nedenle olabildiğince bu konulardan uzak kalın derim. İnternet üzerinden çalışmalarınız varsa iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Yok, sevgili Yengeçler “Ben neden bu hayata geldim, yaşam amacım nedir?” diye düşünecek bir günde değilsiniz. Bugün daha gerçekçi olmanızda ve ucu açık konulara takılmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 6

Aslan

Sevgili aslanlar, bugün kredi almak veya borç alıp vermek için iyi bir gün olmayabilir. Ama sosyal alanda özellikle sanal alemde enteresan hoş gelişmeler sizi bekliyor. Hadi bakalım.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 7

Başak

Başaklarım, bugün özellikle açık aleni düşmanlıkla karşılaşabilirsiniz. Tam da “koynumda yılan beslemişim.” diyeceğiniz zamanlar. O nedenle bugün böyle bir şeyle karşılaşırsanız şaşırmayın.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 8

Terazi

Sevgili teraziler, kendinizi biraz insanlardan yorulmuş hissedebilirsiniz. Ama özel hayatınızda bitmeyen bir senfoni varsa bugün de çalmaya devam edecek. O nedenle hı hı deyip geçin.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 9

Akrep

Sevgili akreplerim, bugün çok fazla kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle üst solunum yollarına dikkat etmenizde fayda var. İlaçlarınızı zamanında ve doğru almaya bakın.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, bugün kendinizi bugünden kopmuş, geçmişte yaşadığınız tatsızlıkları anarken bulmanız olası. Bu anlamda kendinizi dövmeyin. Artık bunun size, kime ne faydası var?

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Oy, oy, oyyyy! Sevgili Oğlaklar bugün sizin için “aşkı da gördüm, ihaneti de…” diyebileceğiniz bir gün yaşamanız olası. Yapılacak bir şey yok. Sakin sessiz kalıp olanları film izler gibi izleyin bari.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 12

Kova

Canım Kovalarım, para konusunda bütün burçlara dikkat, dikkat diye yazmaktan yoruldum. Size de bir dikkat edin demeden edemeyeceğim. Ama aşk konusunda hoş sürprizler olabilir.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2021) - 13

Balık

Bugün aile büyüklerinden hoş konuşmalar yardımlar görmeniz mümkün ama sizin için nafile… Size bugün ne dense hakaret edilmiş gibi hissedebilirsiniz. En iyisi siz telefonda baloncuk patlatın.

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