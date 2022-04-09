Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.04.2022 - 00:36

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 1

Evimizle ailemizle daha çok zaman geçirmemiz gereken bir günden geçecek olabiliriz. Sevdiklerinize zaman ayırın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 2

Koç

Sosyal meseleler sizi bugün daha çok ilgilendirebilir. Değiştiremeyeceğiniz konu ve başlıklarda ısrarcı olmanız size bir şey katmayabilir.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 3

Boğa

Arkadaşlarınızla iş konusunu ve özel hayatınızı ayrıştırmayı düşünebilirsiniz. Sınırlar konusunda bir kere daha düşünmeniz gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 4

İkizler

Kariyerinizle ilgili olarak hoş gelişmelerin haberleri gelebilir. Maddi konularda şansınızı denemenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Bugün hem kendinizi hem de çevrenizdekileri yorma riskiniz var. Biraz daha az işlere karışmak, biraz daha kendinizde durmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 6

Aslan

Aslında bugünü kendinize ayırıp, inzivaya çekilmeniz ne çok iyi gelebilir size. Kafanızı tamamen boşaltmaya bakın, iyi gelir.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 7

Başak

Bugün davetler, partiler, hoş toplantılara kendinizi entegre etmenizde fayda var. Hoş ve ruhunuza iyi gelecek zamanlar geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 8

Terazi

Sevdiklerinize zaman ayırırken diğer yandan kendinizi göstermek için de iyi fırsatları yakalamanız mümkün. Olabildiğince farklı olun bugün.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 9

Akrep

Kendinizi geliştirmek adına güzel başlangıçlara bugün niyet edin ve planlayın derim. Bu karar ve tutumunuz yerini gayet güzel bulacaktır.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 10

Yay

Bazı konularda sürekli aynı dairede dönüp durduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Çözülmemiş, tıkanmış konuları ele almanız sizin için iyi olacaktır.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Eşinizle, sevgilinizle olumlu bir günden geçeceksiniz gibi görünmekte. Maddi konularda biraz daha ölçülü olursanız sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 12

Kova

Sağlığınıza, özellikle sindirim sisteminize özen gösterin. Yeni bir spor programı sizin için gayet iyi olabilir. Kendinizi daha çok önemseyin.

Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022) - 13

Balık

Hoş ve güzel bir aşk ilişkisi sizi hareketlendirebilir. Bu anlamda olabildiğince olumlu olun ki daha iyiye ilerleyebilin.

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