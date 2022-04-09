Günlük burç yorumları (9 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.04.2022 - 00:36
Evimizle ailemizle daha çok zaman geçirmemiz gereken bir günden geçecek olabiliriz. Sevdiklerinize zaman ayırın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sosyal meseleler sizi bugün daha çok ilgilendirebilir. Değiştiremeyeceğiniz konu ve başlıklarda ısrarcı olmanız size bir şey katmayabilir.
Boğa
Arkadaşlarınızla iş konusunu ve özel hayatınızı ayrıştırmayı düşünebilirsiniz. Sınırlar konusunda bir kere daha düşünmeniz gereken bir gün.
İkizler
Kariyerinizle ilgili olarak hoş gelişmelerin haberleri gelebilir. Maddi konularda şansınızı denemenizde fayda var.
Yengeç
Bugün hem kendinizi hem de çevrenizdekileri yorma riskiniz var. Biraz daha az işlere karışmak, biraz daha kendinizde durmanız iyi olur.
Aslan
Aslında bugünü kendinize ayırıp, inzivaya çekilmeniz ne çok iyi gelebilir size. Kafanızı tamamen boşaltmaya bakın, iyi gelir.
Başak
Bugün davetler, partiler, hoş toplantılara kendinizi entegre etmenizde fayda var. Hoş ve ruhunuza iyi gelecek zamanlar geçirebilirsiniz.
Terazi
Sevdiklerinize zaman ayırırken diğer yandan kendinizi göstermek için de iyi fırsatları yakalamanız mümkün. Olabildiğince farklı olun bugün.
Akrep
Kendinizi geliştirmek adına güzel başlangıçlara bugün niyet edin ve planlayın derim. Bu karar ve tutumunuz yerini gayet güzel bulacaktır.
Yay
Bazı konularda sürekli aynı dairede dönüp durduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Çözülmemiş, tıkanmış konuları ele almanız sizin için iyi olacaktır.
Oğlak
Eşinizle, sevgilinizle olumlu bir günden geçeceksiniz gibi görünmekte. Maddi konularda biraz daha ölçülü olursanız sorun yaşamazsınız.
Kova
Sağlığınıza, özellikle sindirim sisteminize özen gösterin. Yeni bir spor programı sizin için gayet iyi olabilir. Kendinizi daha çok önemseyin.
Balık
Hoş ve güzel bir aşk ilişkisi sizi hareketlendirebilir. Bu anlamda olabildiğince olumlu olun ki daha iyiye ilerleyebilin.