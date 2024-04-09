Günlük burç yorumları (9 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, dün akşam saatlerinde güneş tutulması gerçekleşti. Bunun etkisiyle baş ağrıları, bedenimizle ilgili ağrılar hissedebiliriz. Sabah saatlerinde Ay retro Merkür ile kavuşum halinde olacak. Duygularımıza hakim olmak zor olabilir. Geçmişe yönelik düşünceler, duygular ve yeninin verdiği heyecan olayları analiz etmemize engel olabilir. Karar alırken aceleci davranmak sonuçları ile ilgili zorluklar yaşatabilir.