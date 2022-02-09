Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 07:48
Öğle sonrasına kadar önemli kararlar vermemek ve risk almamakta yarar var.
Ay Boğa burcunda ilerliyor, gözünüzün gördüğü her şeyi güzelleştirmeye çalışabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gösteri zamanı. Yeteneklerinizi ilhamla birleştirip değerli çalışmalarda bulunabilirsiniz.
Boğa
Beklentilerinizi gerçeğe yaklaştırın ve mevcut şartları objektif değerlendirin. Kendinizi böylelikle daha güvende hissedebilirsiniz.
İkizler
Sorumluluklarınızın ve yapmanız gerekenlerin arttığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Size atfedilenleri sorgulamakta yarar var.
Yengeç
Hayalleriniz ve idealleriniz destekleniyor. Bunu arkanıza alarak çalışmanıza daha sıkı devam edebilirsiniz.
Aslan
Kendinize duyduğunuz güveni başkalarına da duyarken dikkatli olmalısınız. Çabalarınızın en büyük takipçisi siz olun.
Başak
Bulunduğunuz pozisyonun zirvesinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Devam etmek için yeni odak noktaları gerekebilir.
Terazi
Aileniz ile finansal konular üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. Giderleriniz için alternatif yollara başvurabilirsiniz.
Akrep
Bugün ağzınızdan bal damlıyor, içinizdeki dişil tarafın merhametini sevdiklerinize gösterebilirsiniz.
Yay
Kardeşlerinizin sağlığıyla, iyilik halleriyle alakadar olabilirsiniz. Vereceğiniz bakıma ihtiyaç duyulabilir.
Oğlak
Gündelik işleriniz ve rutinlerinizle meşgul olmaktan keyif alabilirsiniz. Kendinizi çok yormamaya çalışın.
Kova
Aileniz için duygularınızı yansıtan davranışlarda bulunabilirsiniz. Sevgiyi hissettirmek de sevilmek kadar harika.
Balık
Yakın çevrenizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Sohbetlerin koyuluğu sofraların dozunuzu kaçırmanıza sebep olabilir, dikkat!