Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.02.2022 - 07:48

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 1

Öğle sonrasına kadar önemli kararlar vermemek ve risk almamakta yarar var.

Ay Boğa burcunda ilerliyor, gözünüzün gördüğü her şeyi güzelleştirmeye çalışabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 2

Koç

Gösteri zamanı. Yeteneklerinizi ilhamla birleştirip değerli çalışmalarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 3

Boğa

Beklentilerinizi gerçeğe yaklaştırın ve mevcut şartları objektif değerlendirin. Kendinizi böylelikle daha güvende hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 4

İkizler

Sorumluluklarınızın ve yapmanız gerekenlerin arttığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Size atfedilenleri sorgulamakta yarar var.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Hayalleriniz ve idealleriniz destekleniyor. Bunu arkanıza alarak çalışmanıza daha sıkı devam edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 6

Aslan

Kendinize duyduğunuz güveni başkalarına da duyarken dikkatli olmalısınız. Çabalarınızın en büyük takipçisi siz olun.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 7

Başak

Bulunduğunuz pozisyonun zirvesinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Devam etmek için yeni odak noktaları gerekebilir.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 8

Terazi

Aileniz ile finansal konular üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. Giderleriniz için alternatif yollara başvurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 9

Akrep

Bugün ağzınızdan bal damlıyor, içinizdeki dişil tarafın merhametini sevdiklerinize gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 10

Yay

Kardeşlerinizin sağlığıyla, iyilik halleriyle alakadar olabilirsiniz. Vereceğiniz bakıma ihtiyaç duyulabilir.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Gündelik işleriniz ve rutinlerinizle meşgul olmaktan keyif alabilirsiniz. Kendinizi çok yormamaya çalışın.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 12

Kova

Aileniz için duygularınızı yansıtan davranışlarda bulunabilirsiniz. Sevgiyi hissettirmek de sevilmek kadar harika.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2022) - 13

Balık

Yakın çevrenizle hoş vakitler geçirebilirsiniz. Sohbetlerin koyuluğu sofraların dozunuzu kaçırmanıza sebep olabilir, dikkat!

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