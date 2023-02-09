Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 1

Ay, sabah 09:40 ile 11:46 arasında boşlukta olacak sonrasında ise terazi burcuna geçecek. Bu sabah önemli işlere başlamayın derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Kırsal bölgeye arabayla gitmeyi planlıyorsanız bunu bugün yapın çok keyif alabilirsiniz. Her türlü işi bir kenara bırakıp bunu yapsanız ne iyi olur.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Maliyet düşürme girişimleriniz anında fayda sağlamayabilir. İş ve para konusunda biraz daha dikkatli olmanızı bugün tavsiye edeceğim. 

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Çoğu zaman konuşmaktan kaçındığınız bir konu hakkında bir akrabanız tarafından sorguya çekilebilirsiniz en iyisi “ya sabır” diyerek susmanız.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Yurtdışında bir iş gezisine hazırlanabilirsiniz. Ayrıca üniversite için planlar yapabilirsiniz. Aceleyle araba kullanmaktan ve maceralı turlardan da kaçının.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün riskli bir şey yapmaktan kaçının. Yakın ilişkiler de anlaşmazlıklara neden olabilecek konuşmalardan kaçınmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugünün odak noktası yaratıcı çalışma ve öğrenme olabilir. Ailenizin büyüklerine saygılı olun ve onların tavsiyelerine kulak verin.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Büyük yatırımlar yapmayı düşünenler için bugün mali danışmanlık olmazsa olmaz. Emlak piyasasının teklifleri sizi tamamen tatmin etmeyebilir.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 9

AKREP

Bugün meslektaşlarınızdan biri işi kırabilir ve işyerinde daha fazla görev üstlenmeniz istenebilir. Uzun süredir devam eden emlak davaları lehinize sonuçlanabilir.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 10

YAY

Yaşam durumunuzda, iş unvanınızda veya terfi seviyenizde bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Hem açık hem de gizli düşmanlara hükmetme şansınız yüksek.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

İş yerinde yakın olmaya çalıştığınız biri sizden etkilenmeyecek gibi. Aile sevgiyi ve şefkati paylaştıkça, ev keyifli bir yer olacak. Aile önemli olacak bugün!

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 12

KOVA

Bugün kariyer atılımının sonucu olarak daha yükseklere ulaşabilme şansınız var. Kişisel tercihlerinizden fedakârlık edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023) - 13

BALIK

Hayati görevlerde acele etmeyin. İdari ve idari cephede daha iyi olacak kararlar alabilirsiniz. Profesyonelliğinizi koruyun ve duruşunuzu bozmayın.

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