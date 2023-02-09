Günlük burç yorumları (9 Şubat 2023)

Ay, sabah 09:40 ile 11:46 arasında boşlukta olacak sonrasında ise terazi burcuna geçecek. Bu sabah önemli işlere başlamayın derim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Kırsal bölgeye arabayla gitmeyi planlıyorsanız bunu bugün yapın çok keyif alabilirsiniz. Her türlü işi bir kenara bırakıp bunu yapsanız ne iyi olur.
BOĞA
Maliyet düşürme girişimleriniz anında fayda sağlamayabilir. İş ve para konusunda biraz daha dikkatli olmanızı bugün tavsiye edeceğim.
İKİZLER
Çoğu zaman konuşmaktan kaçındığınız bir konu hakkında bir akrabanız tarafından sorguya çekilebilirsiniz en iyisi “ya sabır” diyerek susmanız.
YENGEÇ
Yurtdışında bir iş gezisine hazırlanabilirsiniz. Ayrıca üniversite için planlar yapabilirsiniz. Aceleyle araba kullanmaktan ve maceralı turlardan da kaçının.
ASLAN
Bugün riskli bir şey yapmaktan kaçının. Yakın ilişkiler de anlaşmazlıklara neden olabilecek konuşmalardan kaçınmanızda fayda var.
BAŞAK
Bugünün odak noktası yaratıcı çalışma ve öğrenme olabilir. Ailenizin büyüklerine saygılı olun ve onların tavsiyelerine kulak verin.
TERAZİ
Büyük yatırımlar yapmayı düşünenler için bugün mali danışmanlık olmazsa olmaz. Emlak piyasasının teklifleri sizi tamamen tatmin etmeyebilir.
AKREP
Bugün meslektaşlarınızdan biri işi kırabilir ve işyerinde daha fazla görev üstlenmeniz istenebilir. Uzun süredir devam eden emlak davaları lehinize sonuçlanabilir.
YAY
Yaşam durumunuzda, iş unvanınızda veya terfi seviyenizde bazı değişiklikler yaşayabilirsiniz. Hem açık hem de gizli düşmanlara hükmetme şansınız yüksek.
OĞLAK
İş yerinde yakın olmaya çalıştığınız biri sizden etkilenmeyecek gibi. Aile sevgiyi ve şefkati paylaştıkça, ev keyifli bir yer olacak. Aile önemli olacak bugün!
KOVA
Bugün kariyer atılımının sonucu olarak daha yükseklere ulaşabilme şansınız var. Kişisel tercihlerinizden fedakârlık edebilirsiniz.
BALIK
Hayati görevlerde acele etmeyin. İdari ve idari cephede daha iyi olacak kararlar alabilirsiniz. Profesyonelliğinizi koruyun ve duruşunuzu bozmayın.