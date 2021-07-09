Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 09.07.2021 - 06:58

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 1

Gayrimenkul konuları için iyi bir gün.

Ev almak, satmak, kiralamak veya tadilat, olmadı kıyı köşe temizlik için iyi bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 2

Koç

İyiden iyiye aile meselelerinin içine düşmüş olduğunuzu bugün görebilirsiniz. Bu konularda yaptırım gücünüz varsa dahil olun.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 3

Boğa

Arkadaş, kardeşlerle ilgili konularda biraz kafa karışıklığı mevcut. Ne yaparsanız yapın ortamı germeden halletmeye bakın derim.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 4

İkizler

Paranızın artık hesabını bilmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bugün harcamalarınıza dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 5

Yengeç

Tam olarak içinde bulunduğunuz konularda çözüm ile çözümsüzlük arasında gidip gelebilirsiniz. Daha olumlu olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 6

Aslan

İşten ayrılmak veya kendi işinizde bir yenilik içine girmek isteyebilirsiniz. Bu atılım için çok da doğru bir gün olmayabilir.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 7

Başak

Sosyal yapılanmalar içinde yardıma ihtiyacı olanlara biraz yardım etmeniz bugün sizi çok ama çok iyi hissettirecektir.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 8

Terazi

Dedikodudan uzak durmanız gereken bir gün. Pek tatlı gelebilir birilerini konuşmak ama sizin zorda kalma durumunuz olabilir.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 9

Akrep

Bugün bir sunum yapmak veya araştırma yapmak için iyi bir gün. Başkalarının önünde anlattıklarınızla parlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 10

Yay

Önünüze gelen kağıtları çok dikkatli okuyun. Çünkü manasız bir şeyin altına imza atmak istemezsiniz. Akıl verenlere itibar etmeyin.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 11

Oğlak

İlişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gün. Ani birleşmelere ve ayrılışlara hazır tutun kendinizi bu aralar.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 12

Kova

Arkadan gizli saklı iş çevirmek bugün size pek bir cazip gelebilir. Aman diyeyim bu konuda kendinizi frenleyin. Zor durumda kalırsınız.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021) - 13

Balık

Yakın çevrenizin ilişkileriniz üzerinde çok fazla söz söyleme durumu olabilir. Gereksiz laflar edilmesine müsaade etmeyin.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER