Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 09.07.2021 - 06:58
Gayrimenkul konuları için iyi bir gün.
Ev almak, satmak, kiralamak veya tadilat, olmadı kıyı köşe temizlik için iyi bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
İyiden iyiye aile meselelerinin içine düşmüş olduğunuzu bugün görebilirsiniz. Bu konularda yaptırım gücünüz varsa dahil olun.
Boğa
Arkadaş, kardeşlerle ilgili konularda biraz kafa karışıklığı mevcut. Ne yaparsanız yapın ortamı germeden halletmeye bakın derim.
İkizler
Paranızın artık hesabını bilmeniz gereken günlerden geçiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bugün harcamalarınıza dikkat edin derim.
Yengeç
Tam olarak içinde bulunduğunuz konularda çözüm ile çözümsüzlük arasında gidip gelebilirsiniz. Daha olumlu olmaya gayret edin.
Aslan
İşten ayrılmak veya kendi işinizde bir yenilik içine girmek isteyebilirsiniz. Bu atılım için çok da doğru bir gün olmayabilir.
Başak
Sosyal yapılanmalar içinde yardıma ihtiyacı olanlara biraz yardım etmeniz bugün sizi çok ama çok iyi hissettirecektir.
Terazi
Dedikodudan uzak durmanız gereken bir gün. Pek tatlı gelebilir birilerini konuşmak ama sizin zorda kalma durumunuz olabilir.
Akrep
Bugün bir sunum yapmak veya araştırma yapmak için iyi bir gün. Başkalarının önünde anlattıklarınızla parlayabilirsiniz.
Yay
Önünüze gelen kağıtları çok dikkatli okuyun. Çünkü manasız bir şeyin altına imza atmak istemezsiniz. Akıl verenlere itibar etmeyin.
Oğlak
İlişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gün. Ani birleşmelere ve ayrılışlara hazır tutun kendinizi bu aralar.
Kova
Arkadan gizli saklı iş çevirmek bugün size pek bir cazip gelebilir. Aman diyeyim bu konuda kendinizi frenleyin. Zor durumda kalırsınız.
Balık
Yakın çevrenizin ilişkileriniz üzerinde çok fazla söz söyleme durumu olabilir. Gereksiz laflar edilmesine müsaade etmeyin.