Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.07.2022 - 00:35

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 1

Ay Akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Güç üzerinden çeşitli manipülasyonlar olası.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 2

Koç

Kişisel kazanç ve değerinizi öne çıkaran durumlar söz konusu. Alım/satım gibi somut değerlerle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 3

Boğa

İkili ilişkilerinizde uzlaşma enerjisi mevcut. Beyaz ile siyahın arasındaki gri tonlarıyla tanışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Gündelik hayatın ritmine kendinizi kaptırarak benliğinizle iletişimi koparmayın. Kendi duygu ve hislerinizin takipçisi olmanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Keyfinizi arttıracak, sizi sonunda hoşnut edecek konuşmalar gerçekleştirebilir ve yeni adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Eski ve ailevi konuların tam kapatılmamış defterleri yeniden aralanabilir. Kabuğunuza çekilmek yerine hassasiyetinizi göstermeye gayet etmelisiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 7

Başak

Pratik zeka ve kıvrak anlayışınız yakın çevrenizin dertlerine derman olmanızı sağlayabilir. İyi niyetinizle sosyal ortamlarda ön plana çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Kişisel gelişim ve benliğinize dair gelgitli fikirleriniz olabilir. Kendinizi daha iyi hissetmek için çeşitli adımlar atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Enerjinizi ve dayanma gücünüzü karşı tarafa aktarmanız olası. Alacağınız ani kararlar uzun soluklu olabilir.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 10

Yay

Geçmiş olayların muhasebesi yeniden yapılabilir. Haklı/haksız aramak yerine olanı olduğu gibi kabul edip hayatınıza devam etmeye odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Yabancı uyruklularla arkadaşlık ve ilişkiler geliştirebilir, kendinize yeni potansiyeller tanımlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 12

Kova

Sadece sizi ilgilendiren konularda ebeveyn figürlerinin desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022) - 13

Balık

Aile büyükleriniz ve akrabalarınızla görüşme imkanı yakalayabilirsiniz. Sizi daha iyi hissettirecek diyaloglar kurmanız olası.

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