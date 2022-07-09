Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.07.2022 - 00:35
Ay Akrep burcundaki seyrine devam ediyor. Güç üzerinden çeşitli manipülasyonlar olası.
Koç
Kişisel kazanç ve değerinizi öne çıkaran durumlar söz konusu. Alım/satım gibi somut değerlerle ilgilenebilirsiniz.
Boğa
İkili ilişkilerinizde uzlaşma enerjisi mevcut. Beyaz ile siyahın arasındaki gri tonlarıyla tanışabilirsiniz.
İkizler
Gündelik hayatın ritmine kendinizi kaptırarak benliğinizle iletişimi koparmayın. Kendi duygu ve hislerinizin takipçisi olmanızda yarar var.
Yengeç
Keyfinizi arttıracak, sizi sonunda hoşnut edecek konuşmalar gerçekleştirebilir ve yeni adımlar atabilirsiniz.
Aslan
Eski ve ailevi konuların tam kapatılmamış defterleri yeniden aralanabilir. Kabuğunuza çekilmek yerine hassasiyetinizi göstermeye gayet etmelisiniz.
Başak
Pratik zeka ve kıvrak anlayışınız yakın çevrenizin dertlerine derman olmanızı sağlayabilir. İyi niyetinizle sosyal ortamlarda ön plana çıkabilirsiniz.
Terazi
Kişisel gelişim ve benliğinize dair gelgitli fikirleriniz olabilir. Kendinizi daha iyi hissetmek için çeşitli adımlar atabilirsiniz.
Akrep
Enerjinizi ve dayanma gücünüzü karşı tarafa aktarmanız olası. Alacağınız ani kararlar uzun soluklu olabilir.
Yay
Geçmiş olayların muhasebesi yeniden yapılabilir. Haklı/haksız aramak yerine olanı olduğu gibi kabul edip hayatınıza devam etmeye odaklanabilirsiniz.
Oğlak
Yabancı uyruklularla arkadaşlık ve ilişkiler geliştirebilir, kendinize yeni potansiyeller tanımlayabilirsiniz.
Kova
Sadece sizi ilgilendiren konularda ebeveyn figürlerinin desteğine ve anlayışına ihtiyaç duyabilirsiniz.
Balık
Aile büyükleriniz ve akrabalarınızla görüşme imkanı yakalayabilirsiniz. Sizi daha iyi hissettirecek diyaloglar kurmanız olası.