Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 9 Temmuz 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün öğle saatlerine kadar gerilimli duygulara sahip olabiliriz. Düzen değiştirme, radikal değişiklikler yapma konusunda hırslı davranışlar gözlemlenebilir. Trafik kazaları, kavgalar ve tartışmalara açık bir gün bu nedenle daha sakin ortamlarda bulunmak, gerilimin yaşanabileceği kalabalıklardan uzaklaşmak işe yarayabilir. Bugün çok uzun saatler ay boşlukta olacağı için yapmak istediğimiz işlerden bir sonuç elde edemeyebiliriz.