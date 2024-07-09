Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2024)

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün günlük rutinleriniz, sorumluluklarınızla ilgili konularda sıkılmış bunalmış hissedebilirsiniz. Üzerinizde olan sorumuluklar düşüncesel anlamda sizi daha fazla yoruyor olabilir. Aslında belki de yapmak istemediğiniz şeyleri yapıyor olmak yakınlarınız, etrafınızdaki insanlar ile olan iletişiminizi bozuyor olabilir. Şu dönemde gerek aile, gerek çocuklar, gerek kendi sağlığınız ile ilgili konularda yaşanan aksaklıklar üst üste gelmiş olabilir. Zamanınızı yetiremiyor veya her şeye yetişemiyor gibi hissedebilirsiniz. Bunun için biraz durmanız ve zihninizi toparlamanız gerekli, hızlı yapılan organizasyonlarda sorumluluklar çoğunlukla üzerinize kalıyor olabilir.