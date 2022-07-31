Haftalık burç yorumları (1-7 Ağustos 2022)

Bu hafta gerilimin dozu artıyor

Boğa burcunda Uranüs’ün varlığı ve Mars’ın ilerlemesi depreme ve Satürn ile olumsuz durumuda ekonomik krize sebebiyet verebilir.

Ay’ın konumu:

1 - 7 Ağustos 2022 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya, güzellik gezegeni Venüs’ün kadersel değişim ve dönüşümü anlatan kuzey ve güney ay düşümleriyle yaptığı olumlu görünümle giriyoruz. Bir diğer şans faktörü olarak görünen kuzey ay düğümünde ise bizi şaşkına çeviren Uranüs ve savaş gezegeni Mars’ın dip dibe durduğunu ve bu kombinasyonunda pek hayırlara vesile olmayacağını belirtmek isterim.

Hafta ortalarında bu etki sürmeye devam ederken Mars’ın disiplin gezegeni Satürn’e kafa tutmaya başlaması kalkışacağımız işler varsa bizi zora sokacak gibi görünüyor. Daha dikkatli ve disiplinli bir tutum geliştirmekte fayda var. Keza Boğa burcunda Uranüs’ün varlığı ve Mars’ın ilerlemesi doğa olaylarında depreme ve Satürn ile olumsuz konumuda ekonomik krize sebebiyet verebilir. Evet bu hafta için pek de ağzımdan bal damlamıyor olsada. Gökyüzü ne söylüyorsa onu size iletmekte benim görevim. Tedbiri elden bırakmayalım bu yeter.

Hafta sonu ise Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir bakış içinde olmaya hazırlanırken diğer yandan güç delisi Plüton ile de karşı karşıya kalmaya başlayacak. Bu görünüm keskinleştiğinde daha detaylı üzerinde duruyor olacağım.

Genel olarak öyle yada böyle olumlu ama çarpıcı bir haftaya hazır olmamızda fayda var. Gerilimin dozu ise gittikçe artacak diyebilirim. Duygusal değil akılcı olmakta fayda var.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.