Haftalık burç yorumları (1-7 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 31.07.2022 - 09:06
Bu hafta gerilimin dozu artıyor
Boğa burcunda Uranüs’ün varlığı ve Mars’ın ilerlemesi depreme ve Satürn ile olumsuz durumuda ekonomik krize sebebiyet verebilir.
Ay’ın konumu:
1 - 7 Ağustos 2022 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya, güzellik gezegeni Venüs’ün kadersel değişim ve dönüşümü anlatan kuzey ve güney ay düşümleriyle yaptığı olumlu görünümle giriyoruz. Bir diğer şans faktörü olarak görünen kuzey ay düğümünde ise bizi şaşkına çeviren Uranüs ve savaş gezegeni Mars’ın dip dibe durduğunu ve bu kombinasyonunda pek hayırlara vesile olmayacağını belirtmek isterim.
Hafta ortalarında bu etki sürmeye devam ederken Mars’ın disiplin gezegeni Satürn’e kafa tutmaya başlaması kalkışacağımız işler varsa bizi zora sokacak gibi görünüyor. Daha dikkatli ve disiplinli bir tutum geliştirmekte fayda var. Keza Boğa burcunda Uranüs’ün varlığı ve Mars’ın ilerlemesi doğa olaylarında depreme ve Satürn ile olumsuz konumuda ekonomik krize sebebiyet verebilir. Evet bu hafta için pek de ağzımdan bal damlamıyor olsada. Gökyüzü ne söylüyorsa onu size iletmekte benim görevim. Tedbiri elden bırakmayalım bu yeter.
Hafta sonu ise Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile olumlu bir bakış içinde olmaya hazırlanırken diğer yandan güç delisi Plüton ile de karşı karşıya kalmaya başlayacak. Bu görünüm keskinleştiğinde daha detaylı üzerinde duruyor olacağım.
Genel olarak öyle yada böyle olumlu ama çarpıcı bir haftaya hazır olmamızda fayda var. Gerilimin dozu ise gittikçe artacak diyebilirim. Duygusal değil akılcı olmakta fayda var.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta emlak konularında gayet olumlu gelişmeler içinde olmanız olası. Evde tadilat veya bir taşınmak gibi bir değişiklik düşünüyorsunuz en verimli dönemdesiniz. Bunun yanında sosyal ilişkilerinizde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta önemli ve çarpıcı kararlar alma eğilimde olabilirsiniz. Kendinizi yeni bir şeylere fazlasıyla hazır hissedebilirsiniz ve aceleci de olmanız pek mümkün. Ama işin içinde Mars olduğu için daha sakin ve akılcıl kararlar vermenizi kesinlikle tavsiye ederim.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Maddi konuda olumlu gelişmeler sizi gülümsetebilir o nedenle bu haftayı değerlendirmenizde çok fayda var. Ne olursa olsun kendinizi daha olumlu bir ruh halinde tutmaya gayret ederek mantıklı bir biçimde para konularına biraz mesai harcamanızda fayda var derim.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta okul eğitim veya yurtdışı konularında bir düşünceniz varsa şimdiden harekete geçmenizde fayda var. Bu hafta maddi, manevi önünüzde açılacak olan kapıları görmeniz ve değerlendirme içine almanız size kazanç getirebilir. Çevrenizi iyi kollayın.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta özellikle kariyer ile ilgili konularda çok daha aktif olmanız mümkün ama ne olursa olsun sinirlerinize hakim olmanızı tavsiye ederim. Çünkü en küçük bir şeyde öfke patlamalarına da açık bir haftadan geçeceksiniz. Kaş yapayım derken göz çıkması pek mümkün duruyor.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Ağustos ayının bu ilk haftasında özellikle uzun süreli ilişkiler konusunda kendinizi biraz daha güçlü ve yapıcı hissetmeniz olası. O nedenle hallolmamış meseleler varsa bu hafta bunları masaya yatırabilirsiniz. Bunun yanında sosyal anlamda çok daha aktif olmanız mümkün duruyor.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta psikolojik olarak kendinizi şifalandırmanın yolunu bulabilir. Bu konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Maddi anlamda ise kredi, borç meselelerinde bir hareket alacaksanız iki kere daha dikkatli olmanızda fayda var. Kaz gelecek diye tavuğunuzdan da olmayın derim.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. İş ve para konusunda bu hafta bazı sertlikler, sevimsizlikler karşınıza çıkabilir çok üzerinde durmayın derim. Muhtemel küçük bir konu önünüze dallanıp budaklanarak gelecek olabilir. Ayrıca ikili ilişkilere azami ölçüde dikkat etmenizde de çok yarar var.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta sağlık başta olmak üzere kendinize dikkat etmenizde fayda var. Özellikle yakın çevrenizden bazı kişilerin size manasız müdahaleleri olabilir, soğuk kanlı olmanızda fayda var. Maddi anlamda ise hafta sonuna önemli kararlarınızı bırakmayın derim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta kendinize “iş ayrı bir konu, aşk ayrı bir konu” demeniz gerekebilir. Özel meseleleriniz eğer profesyonel hayatınıza doğru kaymaya başlarsa -veya tam tersi durum içinde geçerli bu- sıkıntılar yaşamaya başlayabilirsiniz. Görüşmelerinizde daha resmi olmaya gayret edin.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta iş ve iş dünyasıyla ilgili olarak elinizden geleni ardınıza koymayın ve çalışın derim. Bunun yanında gayrimenkul konuları yine hayat merkezinizde görünecek gibi duruyor. Ani kararlar vererek ev ve evle ilgili konularda hareket etmemenizde fayda var derim.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta yakın çevrenizle olan ilişkinize dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı yaşamayacağınızı söylemek mümkün ve ayrıca aşk konusunda da güzel gelişmeler kapınızı çalacak olabilir. Biraz bu konuda artık kendinize şans vermelisiniz derim. Yeni tanışmalar iyi gelebilir.