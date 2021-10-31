Haftalık burç yorumları (1-7 Kasım 2021)

Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay bu hafta bize kaosla mücadeleyi öğretecek gibi duruyor.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

1-7 Kasım haftasında Ay, başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür ile şans gezegeni Jüpiter arasında olumlu açıyla başlıyoruz. Düşüncelerimizin ucu bucağı olmayacak gibi duruyor. Ve aynı zamanda iletişimi koyulaştıran Merkür, ağır abimiz Plüton’a da kafa tutacağı için konuşmalarımıza daha dikkat etmemizde fayda var.

Hafta sonu ise malum Akrep burcunda yaşanacak olan yeniay bize kaosla nasıl mücadele edebileceğimizi öğretmeye koyulurken, para ve ilişkiler konusunda kazanım ve kayıplara da açık olabileceğiz.

Genel olarak bu hafta plütonik etkide ve Akrep vurgusunda ilerleyeceği için, hafta koyu kıvamlı, biraz kasvetli olacak diyebiliriz. Manipülasyona açık bir hafta. Tutkulara dur demek gerekebilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)