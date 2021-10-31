Haftalık burç yorumları (1-7 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 31.10.2021 - 09:44
Akrep burcunda gerçekleşecek olan yeniay bu hafta bize kaosla mücadeleyi öğretecek gibi duruyor.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
1-7 Kasım haftasında Ay, başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Merkür ile şans gezegeni Jüpiter arasında olumlu açıyla başlıyoruz. Düşüncelerimizin ucu bucağı olmayacak gibi duruyor. Ve aynı zamanda iletişimi koyulaştıran Merkür, ağır abimiz Plüton’a da kafa tutacağı için konuşmalarımıza daha dikkat etmemizde fayda var.
Hafta sonu ise malum Akrep burcunda yaşanacak olan yeniay bize kaosla nasıl mücadele edebileceğimizi öğretmeye koyulurken, para ve ilişkiler konusunda kazanım ve kayıplara da açık olabileceğiz.
Genel olarak bu hafta plütonik etkide ve Akrep vurgusunda ilerleyeceği için, hafta koyu kıvamlı, biraz kasvetli olacak diyebiliriz. Manipülasyona açık bir hafta. Tutkulara dur demek gerekebilir.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın vurgusu daha çok eş ve ortaklık gelirden kazanılan paralarla ilgili olacağından bu konularda biraz daha temkinli davranmanızda fayda var. Aynı zamanda resmi işlerde ve harcamalarınızda da maksimum derecede dikkatli olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın öne çıkan konularının başında aile ilişkileriniz, birlikte yaptığınız işler, ortaklıklar ve mahkemeler olabilir. Oldukça nazik bu konularda sabırlı ve açıklayıcı olursanız gitmeyen işleri yoluna koyar veya güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar.
Bu hafta sizi daha çok sağlık ve hizmet alıp verdiğiniz alanlar, konular ilgilendirebilir. O nedenle kendinize daha çok özen gösterip, daha çok dikkatli olmanız gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeç ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Sizi bu hafta hoş bir ilişki karşılayacak dersem abartmamış olurum. Dikkatiniz aşk ilişkilerinde olacak olabilir. Ama bu ilişki aynız amanda hayal kırıklığı riski de taşıyor. O nedenle daha temkinli ve özenli olursanız kazanırsınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslan ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Ailenizle ve aile büyüklerinizle iletişimin zenginlik kazanacağı bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Bu noktada emlak, gayrimenkul konuları da çözmeniz gereken işler listesinde yer alabilir. Sakin ve planlı olmanızı tavsiye ederim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta dikkatiniz daha çok eğitim ve kısa vadeli planlarda dolanırken çevrenizde kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylara da dikkat etmeniz gerekebilir. Bu olaylarda arkadaşlarınız ve kardeşleriniz baş rollerde görülebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Terazi ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Paralar, paralar… Tabii bozulmasın aralar. Ama bu hafta pek bir para yüzünden ilişkileriniz bozulur gibi duruyor. Bu konuda elinizden gelen özeni gösterin ve maddi anlamda yaratıcı potansiyelinizi en üst noktada gösterin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrep ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Karar vermekte yer yer zorlanabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor dersem şaşırmayın. Bu kararlar daha çok bire bir sizinle ilgili olabilir. O nedenle önünüzde açılacak fırsatları ve handikapları doğru okumanız gerekecek.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yay ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Kafanız allak bullak olmaya pek müsait bir hafta görünmekte. Her ne olursa olsun içselleştirme eğiliminde olabilirsiniz olayları. Ama yaşadıklarınızı bu hafta doğru tartamadığınız takdirde sıkıntılar yaşamanız da söz konusu olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Kariyerden gelen kazancınızı sorgulayacağınız bir zamandan geçecek olabilirsiniz. Bu hafta daha tok gözlü, kanaatkar davrandığınız takdirde kazanan siz olacaksınız. Önünüzde olumlu değişim, dönüşüm fırsatları çıkabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta işte, kariyerde ve tabii yöneticiyseniz elemanlarınızla, değilseniz patronlarla olumlu adımlar atmanız gerekebilir. Zamanı doğru kullanmanız da bir başka sınav olarak karşınıza dikilebilir. Sakin olmaya gayret edin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta şöyle uzun uzun planlar projeler yapma eğiliminde olmanız muhtemel. Eğer öğrenci ve üstüne üniversite öğrencisiyseniz zorlu bir hafta sizi bekliyor. Kendinizi derleyip toparlamak adına adımlar atın ve çalışın. Karşılığını göreceksiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.