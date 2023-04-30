Haftalık burç yorumları (1 -7 Mayıs 2023)

Tatlı, tuzlu, ortaya karışık bir hafta.

Bu hafta, eğer ayaklarımız yeterince yere basarsa hayal kırıklıklarını da o denli kolay atlatabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

1-7 Mayıs 2023 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iki iyicil gezegen olan güzellik tanrıçası Venüs ile şans ve bilgeliğin gezegeni Jüpiter arasındaki gittikçe keskinleşecek olan olumlu görünümle başlıyoruz. Bu görünüm hayatımızı çok daha olumlu bir yönde evriltirken diğer yandan hayatla mücadelemizi anlatan Mars ile bize iç görü kazandıran Uranüs arasındaki olumlu duran görünümde bizi çok daha aceleci yapacağı gibi pozitif anlamda da yüreklendirecek diyebiliriz.

Hafta ortasında ise Venüs, hayaller gezegeni Neptün’e kafa tutmaya başlayacağı için para, aşk ve sağlık konusu başta olmak üzere birçok alanda hayal kırıklıklarına açık bir duruma da gelmemiz olası.

Hafta sonu ise cuma günü bu yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Akrep burcunda bir Ay tutulması yaşayacağız.

Genel olarak bakıldığında özellikle kaosu nasıl hayatımızda çözebileceğimizi tekrar öğreneceğimiz bir haftadan geçecek gibi görünüyoruz. Eğer ayaklarımız yeterince yere basarsa hayal kırıklıklarını da o denli kolay atlatabiliriz diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com