Haftalık burç yorumları (10-16 Ekim 2022)

Para ve gayrimenkul konularına dikkat!

Borsa ve kripto para gibi konularda hareketlilik olabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10 -16 Ekim 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya malum yine Satürn- Uranüs arasındaki sert etkileşimle başlıyoruz. Bu dönem para ve yatırım konusunda hayli dikkatli davranmanızda fayda var. Bu pek de hayra alamet olmayan durum bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Türkiye açısından ise işler yine ekonomik anlamda manasız bir yere tırmanabilir. Borsa ve kripto para gibi konularda temkinli olmanızı bu hafta tavsiye edeceğim.

Hafta ortasında ise Mars ve Neptün arasındaki kavga artık zirve yapacak ve kalp kırıklıklarına, yanlış anlamalara ve manasız mücadelelere neden olabilir. Ve totalde bu durumun ise bize geri dönüşü hayal kırıklığı olarak olabilir. O nedenle sakin kalmak ve hayata daha olgun bir yerden bakmayı özellikle bu hafta öğreneceğiz dersem yanlış olmaz.

Hafta sonu ise şans ve güzellik tanrıçası Venüs Güneş’e yanmaya doğru giderken Mars’a ve Satürn’e olumlu bir destek verecek. Bu destek sayesinde özellikle para ve sağlık konularında çok daha kendimizi güçlü hissederken diğer yandan durumu abartıp yapmamız gerekenleri ertelemek veya gözden kaçırmak gibi bir hataya da düşebiliriz. Malum hayal kırıklığına açık bir haftadayız!

Genel olarak bakıldığında bu hafta gökyüzü olumlu görünümleriyle bizi destekliyor ama ciddi bir koşulu var. O da akılcı davranmamız. Sağlıklı kararlar vermeye dikkat edin derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)